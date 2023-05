Shakira muestra a sus hijos Milan y Sasha cantando y tocando el piano en su nuevo videoclip 'Acróstico'

Los fans de Shakira se han llevado una gran sorpresa al ver el videoclip de Acróstico. La cantante colombiana ya había desvelado que su nueva canción estaba dedicada a sus dos hijos, pero lo que no sabíamos es que iban a ser los grandes protagonistas del vídeo. En las imágenes vemos el lado más íntimo de Shakira con Milan y Sasha, que además de demostrar sus dotes al piano... ¡también cantan!

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", es el texto que la artista ha publicado en sus redes sociales.

"La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", asegura.

Las imágenes no pueden ser más bonitas. Además de ver que los niños han heredado el talento musical de su madre, el videoclip de Acróstico refleja el adiós definitivo de la cantante a su vida en Barcelona. Rodeada de cajas y muy emocionada, Shakira canta: "Las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos".

La intérprete colombiana va poco a poco embalando todos los juguetes, los libros, los peluches... y muestra los marcos de fotos que decoraban las estanterías de su casa, con algunos de sus momentos favoritos con Milan y Sasha. También pueden verse los objetos de sus aficiones favoritas: un par de monopatines, un balón de baloncesto, un guante de béisbol, aviones, varias construcciones de Lego...

No sabemos si la casa que aparece en el vídeo es la de verdad o es una simulación, pero lo cierto es que no puede ser más representativo de lo que ha significado para ella este adiós a España tras cerrar su etapa junto a Gerard Piqué: las persianas se bajan y todo queda a oscuras, la habitación de sus hijos totalmente vacía, el garaje repleto de cajas que están listas para mudarse a su nuevo hogar...

El vídeo ha causado furor entre sus fans, consiguiendo superar los 9,5 millones de visualizaciones en 15 horas. Además, ha recibido cientos de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y muchos rostros conocidos. Es el caso de Georgina Rodríguez: "Maravillosos", Zoe Saldana: "Qué belleza", Lele Pons: "Los tres", Joana Sanz: "¡La voz de Sasha!", Raquel Perera: "Qué maravilla... Felicidades a los tres", Lorena Gómez: "Qué letra tan sincera, tan real" o Carlos Baute: "No hay mejor colaboración en la vida que tus propios peques... me llegó al alma".

"Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor", dice en Acróstico. La cantante ha reflejado en este tema su amor incondicional por sus dos hijos, que se han convertido en su mayor apoyo en esta etapa tan complicada de su vida. "Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti", canta Shakira, que termina su tema diciendo: "Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy", mientras muestra un plano general de una habitación con todas sus pertenencias embaladas y el piano en el centro, donde se abraza fuertemente a sus hijos tras los últimos acordes de esta canción que ya forma parte de su historia musical y personal.