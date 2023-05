Shakira dedica su nueva canción, 'Acróstico', a los amores de su vida: sus hijos

Shakira ha comenzado una nueva etapa en Miami, tras dejar atrás (y en España) su dolorosa separación de Piqué. La colombiana, que estos días disfrutaba de los planes con un grupo de amigos entre quienes estaba el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, estrena también fase musical. Al menos así lo ha demostrado en su último lanzamiento que lleva por título Acróstico. Después de la llamada trilogía de la venganza en la que se refería, de manera bastante dura, a su ex Piqué y las circunstancias de su separación, ahora el tono es bien diferente. La de Barranquilla ha compuesto una balada tierna y que destila amor, en este caso por las personas más importantes de su vida: sus hijos Milan y Sasha.

Así es Fisher Island, el lujosísimo enclave donde Shakira estaría buscando casa en Miami

Shakira disfruta con sus hijos y Tom Cruise de las carreras de Fórmula 1

Horas antes del estreno ya había dado alguna pista acerca del tono de la canción, mostrando unas imágenes de una mamá pájaro con sus dos pollitos. Poco han tenido que esperar los seguidores de la colombiana para escuchar esta letra, que deja claro que su prioridad son sus pequeños, hacerles felices y que no sufran. Se ilustra el tema con una caja en la que aparece un osito de peluche y junto a la imagen las palabras “frágil” y “tratar con cuidado”. Sigue así, en cierto modo, la línea del comunicado que envió antes de instalarse fuera de España en el que pedía consideración para proteger la intimidad de sus niños, Milan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente.

La melodía refleja una vez más la calidad vocal de la colombiana, que brilla en estas composiciones como han resaltado sus seguidores. Se muestran encantados (en los mensajes que dejan en sus perfiles) de la vuelta de esta faceta maternal y dulce de la artista, que en los últimos meses ha causado un auténtico revuelo con las letras dirigidas a Piqué. En Te felicito, Monotonía y la Session 53 con Bizarrap, conocida como la trilogía de la venganza, vertió sus críticas y reproches al exfutbolista, del que se separó después de más de una década de relación. Versos que han dado la vuelta al mundo y en los que echa en cara al deportista su comportamiento, dejando claro que ha pasado página y encara un momento en el que no le necesita y se basta a sí misma.

La letra completa de la nueva canción de la colombiana es esta:

Me enseñaste que el amor no es una estafa

Y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar

Que no veas mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame, que te voy a escuchar

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad y еstar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Querеrte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios.

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan o se botan, se reparan

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy.