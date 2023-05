El vídeo de Shakira presumiendo de su habilidad sobre la tabla de surf que ¡está arrasando!

Loading the player...

No es de extrañar que, a sus 46 años, Shakira se mantenga en plena forma, pues la cantante es una auténtica apasionada del deporte. Hemos visto a la artista colombiana practicando skate, golf, tenis, bailes de todo tipo... y, por supuesto, surf. Lo lleva haciendo desde hace unos cuantos años y, con la práctica, ha logrado adquirir un nivel considerable. Así lo ha demostrado en el último vídeo que ha compartido. Sus seguidores se han fijado en su destreza sobre la tabla y la grabación ha sido muy comentada, superando los 2 millones de "me gusta" en pocas horas. Dale al play y no te lo pierdas.

