Se revela la verdadera causa de la muerte de Lisa Marie Presley

Su inesperada muerte a los 54 años de edad el pasado 12 de enero conmocionó al mundo. La tragedia volvió a sacudir a la familia Presley, esta vez llevándose por delante la vida de Lisa Marie, quien tan solo dos días antes, concretamente el 10 de enero se paseaba algo débil, pero feliz por la gala de los Globos de Oro donde el biopic Elvis basado en la vida de su padre era una de los grandes favoritos. Sin embargo, 48 horas después de su paso por la alfombra roja, la hija de Elvis Presley ingresaba en la Unidad de Cuidados intensivos del hospital West Hills de Los Ángeles, tras sufrir una parada cardiaca en su residencia y tan solo unas horas después se notificó su fallecimiento.

Ahora, seis meses después de su triste pérdida, el forense del condado de Los Ángeles ha revelado la verdadera causa de su muerte señalando que la hija del rey del rock falleció de forma natural a causa de una obstrucción del intestino delgado como consecuencia de una operación bariátrica a la que se sometió tiempo atrás para perder peso. "Esta es una complicación bastante conocida a largo plazo de este tipo de cirugía", señala a la revista People el médico forense adjunto, el Dr. Juan Carrillo.

Horas antes de que su vida se apagara para siempre, Lisa Marie se había quejado de tener dolor de estómago, aunque no le dio mayor importancia, hasta horas más tarde, cuando el dolor llegó a ser tan insoportable que llegó a provocarle un infarto.

Fue enterrada el 22 de enero en Graceland, la casa donde vivió con su padre cuando era niña y que se ha convertido en museo, atracción turística y santuario para los fans de Elvis. Le sobreviven tres hijas: la actriz Riley Keough, de 34 años, y las gemelas Harper y Finley Lockwood, de 15 años. Su hijo, Benjamin Keough, de 27, murió de manera repentina en 2020. “He estado viviendo en una realidad horrible y que no me suelta desde la muerte de mi hijo hace dos años (…) Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página" explicaba Lisa Marie poco antes de su inesperada muerte.

Los meses posteriores a su fallecimiento desataron las tensiones familiares y Priscilla Presley impugnó el testamento que su hija dejó en 2016, alegando presuntas irregularidades en los documentos ya que hasta la desaparición de Lisa Marie era Priscilla la encargada de gestionar su patrimonio, por lo que la decisión de dejar todo a su nieta no habría sentado nada bien a la viuda de Elvis.

Afortunadamente, el pasado mes de mayo, abuela y nieta llegaron a un acuerdo sobre la herencia el pasado mes de mayo y Riley Keough, que acaba de ser nominada a su primer Emmy como mejor actriz por la serie Daisy Jones & The Six , acordaba darle a su abuela un pago único de casi un millón de euros para convertirse en la única fideicomisaria del patrimonio de su madre Lisa Marie. Además, además, Riley le pagará a Priscilla otros 400.000 euros para cubrir sus honorarios legales y acordó que su abuela se convirtiera en “asesora especial” del fideicomiso, por lo que se le pagaría, según los documentos, una cantidad anual no revelada durante 10 años o hasta su muerte.