Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley, echa de menos a su madre y su hermano en su mejor momento profesional

Eran dos de las personas más importantes de su vida y es en momentos como el que vive actualmente cuando más les echa de menos. Riley Keough, de 34 años, ha compartido su nostalgia con todos sus seguidores, un recuerdo muy sentido a su madre Lisa Marie Presley y su hermano Benjamin a los que muestra en una imagen en blanco y negro. “Os echo de menos” escribe junto a una divertida instantánea en la que se ve a Lisa Marie con un Benjamin de unos once años que hace una mueca a la cámara. Recuerdos de infancia que inevitablemente provocan mucha emoción en la actriz, que ha tenido que aprender a vivir sin ellos demasiado pronto.

El momento en el que Riley ha compartido este recuerdo es sin duda significativo. No solo lo ha hecho el día en el que se cumplen tres años de la muerte de su hermano sino que justo acaba de ser nominada a un premio Emmy por su último trabajo. Luces y sombras para la recién nominada a mejor actriz principal en la serie Daisy Jones & the Six. Compite con nombres como Ali Wong de Beef, Dominque Fishback de Swarm, Jessica Chastain de George & Tammy, Kathryn Hahn de Try Beautiful Things y Lizzy Caplan de Trouble. La intérprete se confesaba emocionada en declaraciones a E! News: “Estoy sorprendida, me siento muy agradecida y honrada”. Seguro que echa de menos celebrar con su madre y hermano este triunfo profesional.

Priscilla Presley se acordó también de Benjamin con unas bonitas palabras. “No hace falta decir que este ha sido un día muy solemne para mí: el aniversario del fallecimiento de mi nieto Ben. Las palabras no pueden expresar cuánto te echamos de menos. Nona”. El hijo de Lisa Marie Presley falleció en julio de 2020 a los 27 años de manera trágica, mientras que la propia Lia Marie murió el pasado 12 de enero a causa de un paro cardíaco a los 54. Las semanas posteriores a la muerte de su madre fueron complicadas para Riley debido a la disputa legal que inició su abuela en referencia al testamento de la hija el rey del rock.

El conflicto legal con su abuela

Priscilla Presley argumentó que el anexo al testamento en el que su hija la eliminaba de la gestión del fideicomiso en el que está reunida su fortuna para situar a Riley no era válido. Abuela y nieta llegaron a un acuerdo por el que Riley pagará más de 920.000 euros a su abuela (más los 370.000 euros por los gastos legales) a cambio de la renuncia de Priscilla a seguir con el proceso. La hija de Lisa Marie será la encargada de ocuparse del patrimonio de su madre y también de la parte que corresponde a sus hermanas, Harper y Finley Lockwood, de 14 años. El papel de Priscilla queda limitado al control del subfideicomiso que corresponde a su otro hijo Navarone Garibaldi (hijo de Priscilla y Marco Garibaldi), a quien se otorgará una novena parte de los bienes de Lisa Marie.

Una vez pasado el complicado trago, Riley atraviesa un momento tranquilo junto a su marido Ben Smith-Petersen, con quien tiene una hija (nada se sabía de su existencia hasta que su padre la mencionó durante el funeral de Lisa Marie). La actriz triunfa con su papel de Daisy Jones en la producción inspirada en la icónica banda Fleetwood Mac y en el bestseller escrito por Taylor Jenkins Reid, en la que comparte créditos con Reese Witherspoon y Sam Claflin. Ha sido nominada a un Emmy, premios en los que las aclamadas Succession, con 27 candidaturas, The Last of Us, con 24, The White Lotus, con 23, y Ted Lasso, con 22, parten como favoritas.