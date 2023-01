Muere Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, a los 54 años

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, el recordadísimo rey del rock, ha muerto a los 54 años después de haber sufrido un paro cardíaco. Destrozada, su madre Priscilla, que no se separó de su lado, ha confirmado la noticia con un mensaje en el que decía: "Con un profundo dolor comparto la devastadora noticia de que mi hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido. Pedimos privacidad para lidiar con este profundo dolor. Gracias por el cariño y las oraciones". La hija del artista ingresó en la Unidad de Cuidados intensivos del hospital West Hills de Los Ángeles el jueves 12 de enero, después de ser atendida en su residencia de Calabasas (California) tras sufrir un paro cardíaco. Los médicos acudieron a la vivienda de la cantante después de que el ama de llaves la encontrara inconsciente en su habitación. Su exmarido, Danny Keough, intentó reanimarla hasta que llegaron los sanitarios y después fue trasladarla de emergencia a la clínica donde permaneció en coma, tal y como ha informado TMZ.

La última vez que se pudo ver a Lisa Marie en público fue precisamente hace apenas dos días en la entrega de los Globo de Oro, en el hotel Beverly Hilton, una fiesta a la que acudió junto a su madre Priscilla. Allí aplaudieron el premio a mejor actor de Austin Butler, que ha encarnado al malogrado Elvis en la gran pantalla en el biopic dirigido por Baz Luhrmann.

Escritora, compositora e intérprete, Lisa Marie tenía 9 años cuando murió su padre, que fue uno de los iconos de la historia de la música bautizado como el rey del rock. Ella misma probó suerte en la música y lanzó tres álbumes, To Whom it May Concern, Now What (en 2005) y Storm & Grace (en 2012), además de hacer varios temas rescatando la voz de su padre como Don’t Cry Daddy hacia 1997 y Where no one stands alone, en 2018.

En su agitada vida sentimental, Lisa Marie pasó por cuatro divorcios. Su primera pareja fue Danny Keough, cuya boda fue en 1988 en Marruecos. Fruto de esta unión nacieron sus hijos Riley Keough en 1989 y Benjamin Storm Keough, en 1992, tristemente fallecido de manera repentina en 2020 con solo 27 años. “He estado viviendo en una realidad horrible y que no me suelta desde la muerte de mi hijo hace dos años (…) Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página" explicó hace solo unos meses Lisa Marie sobre el gran dolor que llevaba en el corazón dos años después de lo ocurrido.

En 1994 contrajo matriomonio con Michael Jackson, una unión que acaparó una gran atención mediática dada la controversia que siempre rodeó al rey del pop. Dos años y medio más tarde se separaron. En el año 2000 se cruzó en su vida el actor Nicolas Cage, con quien también pasó por el altar, aunque esta fue su relación más fugaz ya que cuatro meses más tarde le pondrían fin. Su último matrimonio con Michel Lockwood se celebró en 2006 en Japón, con el primer marido de la artista como padrino. De esta unión, que concluyó en 2016, nacieron las mellizas Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood que actualmente tienen 13 años.

En 2019, Lisa Marie confesaba que durante su vida había lidiado con diversas adicciones en una sincera revelación recogida en el libro de Harry Nelson The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain. “Estaba recuperándome después del nacimiento de mis hijas, Vivienne y Finley (2008) cuando un doctor me recetó opioides para el dolor. Tras consumirlos unos cuantos días en el hospital se generó la necesidad de seguir tomándolos”. Aseguró en dicho volumen que sus hijos le daban el impulso para intentar superar estos problemas contra los que lidió durante años.