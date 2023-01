Lisa Marie Presley, en coma tras sufrir un paro cardíaco La hija de Elvis Presley se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos y su madre, Priscilla, no se separa de ella

Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, se encuentra en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital West Hills de Los Ángeles, donde ha ingresado este jueves 12 de enero tras ser atendida en su casa de Calabasas (California) por un paro cardíaco. El equipo de paramédicos ha acudido a la vivienda de la cantante tras ser encontrada inconsciente en su habitación por el ama de llaves. Su exmarido, Danny Keough, le ha hecho una reanimación cardiopulmonar hasta que han llegado los sanitarios y han decidido trasladarla de emergencia tras hacer unas maniobras para que recobrara el pulso, según ha informado el portal de noticias TMZ.

Su madre, Priscilla, ha sido fotografiada llegando al centro sanitario vestida completamente de negro y con una mascarilla puesta. "Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención. Por favor, manténgala a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad en este momento", ha dicho en sus perfiles.

La última aparición pública de Lisa Marie se produjo la noche del martes, cuando acudió a los Globos de Oro 2023, celebrados en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La cantante acudió junto a su madre para apoyar a Austin Butler, quien se mete en la piel del legendario el rey del Rock n' Roll en la película Elvis, filme de Baz Luhrmann. Precisamente este trabajo le ha permitido al novio de Kaia Gerber ganar la citada estatuilla en la antesala de los Oscar. La hija de Elvis también está vinculada con el mundo artístico al tener publicados tres álbumes. Además, fue propietaria de los derechos de la empresa Elvis Presley Enterprises hasta 2005, cuando vendió todo el negocio. Actualmente sigue siendo dueña de Graceland, el legendario domicilio de su padre.

Única descendiente del pionero del rock, Lisa Marie, de 54 años, tuvo dos hijos (Riley Keough y Benjamin) con su primer marido, el músico Danny Keough, antes de su divorcio en 1994. Además, la compositora tiene dos hijas gemelas con su cuarto esposo, el músico y productor Michael Lockwood, con quien se casó en 2006 después de dos breves matrimonios, uno con la estrella del pop Michael Jackson y el otro con el actor Nicolas Jaula. Con una vida llena escándalos y adicciones, la cantante sufrió una tragedia con la muerte de segundo hijo, Benjamin, que fue hallado sin vida en su domicilio de Calabasas, Los Ángeles, tras dispararse a sí mismo.

"No es un tema fácil para nadie, el menos popular para mantener una conversación. Es largo, potencialmente dañino y muy difícil de enfrentar, pero si queremos avanzar el dolor tiene que poder expresarse. Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página, dijo Lisa Marie a la revista People el pasado septiembre sobre la pérdida de su hijo.