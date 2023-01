¡Baby-boom en los Globos de Oro! Hilary Swank, pletórica con su embarazo gemelar, y Claire Danes luce sus primeras curvas premamá

Hollywood disfrutó anoche de buen cine, las mejores series, el sensacional desfile de las estrellas, pero también disfrutó viendo felices a dos de sus estrellas favoritas luciendo embarazo en la alfombra roja de la 80ª edición de los Globos de Oro. Hilary Swank estaba pletórica. La ganadora de dos Oscar por Los chicos no lloran y Million Dollar Baby paseó su embarazo de gemelos y no podía ocultar su felicidad. La actriz, de 48 años, eligió un vestido verde largo entallado con el que demostró que estilo y la elegancia no está reñido con sus nuevas curvas premamá. Un diseño que recordaba al look que lució Angelina Jolie cuando estaba embarazada de sus mellizos Knox y Vivienne en el estreno de Kung Fu Panda en el Festival de Cannes en 2008.

"¡Me siento excelente, gracias!", reveló Swank a Page Six mientras caminaba por la alfombra roja del hotele Beverly Hilton de Los Ángeles junto a su esposo Philip Schneider, con quien se casó hace cuatro años en una boda de cuento en California, publicada en exclusiva en ¡HOLA. La pareja deseaba desde hace tiempo formar una familiay, finalmente, su sueño pronto se hará realidad. La cuatro veces ganadora del Globo de Oro está en el tercer trimestre de gestación y no tuvo inconveniente en partcipar en la ceremonia y subir al escenario para entregar el premio a Martin McDonagh como mejor guionista por Almas en pena de Inisherin.

Los gestos hacia su tripita de embarazada se sucedieron durante toda la velada. Hilary Swank acariciaba su vientre mientras se fundía en un apasionado beso con su marido, Philip Schneider. En octubre la actriz compartió con gran entusiasmo que iba a ser madre por primera vez. "Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo, y lo próximo que voy a hacer es ser mamá", dijo efusivamente en Good Morning America. "Y no solo de uno sino de dos", añadió para sorpresa de todos. La estrella de La Caza reveló además que su fecha de parto es el cumpleaños de su difunto padre, Stephen Michael Swank, el 16 de abril.

Otra de las bellas actrices que presumió de embarazo en la ceremonia fue Claire Danes. La protagonista de Homeland lució por primera vez el embarazo de su tercer hijo. La actriz de La nueva vida de Toby eligió un vestido floral blanco de Giambattista Valli Haute Couture con adornos de cristal con el que se vislumbraban sus primeras curvas premamá. El representante de la ganadora del premio Emmy confirmó el pasado domingo que Danes, de 43 años, estaba nuevamente embarazada. La pareja y su marido, Hugh Dancy,son padres ya de dos hijos Cyrus, de diez años, y Rowan, de cuatro. Se conocieron mientras filmaban Evening en 2006 y se casaron en 2009 después de un compromiso de siete meses.

Se trata del primer evento al que acude tras conocerse que espera otro hijo. La actriz ganadora del Globo de Oro hasta en cuatro ocasiones acudió a la gala como aspirante al premio de mejor actriz secundaria en una serie o película para televisión por La vida de Toby, sin embargo el premio se lo arrebató Jennifer Coolidge por The White Lotus. Danes también ha sido nominada a un Critics' Choice Award por su papel en la serie.

Danes compaginará su próxima maternidad con sus próximos proyectos. En una entrevista con people contaaba en 2014 que nunca tuvo ningún problema en llevar a su primer hijo, Cyrus, al set mientras rodaba Homeland y que era un lugar mágico para los niños. "Él dice, '¡Acción!'", señalaba. "Es un verdadero bebé. Es muy dulce. Le encanta [la sala de operaciones del programa] por todas las luces. Es un gran ambiente para un niño. ¡Es el circo!"