Importantes ausencias y alusiones a la polémica que los rodea: los momentos de los Globo de Oro 2023 que no te puedes perder

El discurso de agradecimiento de Jennifer Coolidge por su premio a la mejor actriz secundaria por The White Lotus fue de los más divertidos. Lo primero que hizo fue dejar el galardón en el suelo. "Esto significa mucho. Lo puedo dejar en el suelo ¿no? Como no voy al gimnasio…". Continuó luego bromeando sobre sus papeles en el cine, en títulos que acumulaban secuela tras secuela. " Quiero que todos sepáis que tenía unos sueños enormes y luego la vida te sorprende. Ahora ya las cosas me sonríen y ¡hasta me hablan los vecinos!. Ahora me invita todo el mundo" dijo mientras el público estallaba en carcajadas con sus ocurrentes bromas.