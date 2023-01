Las actrices de la 'GenZ' innovan con sus estilismos en la alfombra roja de los Globos de Oro

Considerada la antesala a los premios Oscar, los Globos de Oro han regresado un año más a la pantalla tras un largo paréntesis, con el objetivo de recuperar el glamur que las pasadas polémicas les restó. Al fin hemos podido presenciar de nuevo su famosa alfombra roja en la que las nominadas han vuelto a brillar con sus elecciones de estilo. Una velada en la que se han llevado mención especial las actrices más jóvenes, pues no han dudado en atreverse con conjuntos de lo más diversos, dejando claro que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte en cuanto a moda se refiere. Hacemos un repaso por algunos de los mejores looks que nos han dejado los nuevos rostros que protagonizan las series y películas del momento.

Jenna Ortega

Su paso por el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, lugar escogido para acoger la ceremonia de premios, era sin duda uno de los más esperados. Tras el enorme éxito que ha cosechado la serie Miércoles, que acaba de renovar por una segunda temporada, su protagonista era una de las invitadas que más expectación suscitaba. Y no solo por estar nominada en la categoría de mejor actriz en una serie musical o de comedia, sino también por el atuendo que escogería para la ocasión. Su particular estilo, que en ocasiones guarda similitudes con la estética oscura de su personaje en la ficción, no deja indiferente a nadie. Sin embargo esta vez la intérprete se ha desmarcado de sus anteriores elecciones, para innovar con un vestido de inspiración romántica firmado por Gucci. Un diseño largo y drapeado con aberturas en los costados y una llamativa capa.

Anya Taylor-Joy

El armario de la actriz es toda una caja de sorpresas. Con 26 años se ha ganado a pulso el derecho a ser uno de los iconos de estilo actuales, gracias los estudiados looks con los que aparece en cada evento. Elegantes, transgresores, diferentes... Las apuestas de la protagonista de Gambito de dama suelen dar que hablar para bien. Y esta noche ha vuelto a conseguirlo convirtiéndose en la única asistente que apostaba por el color amarillo con este traje de dos piezas creado por Dior. Anya escogía este top corto y sin mangas con maxilazada en la espalda, a juego con una falda-pareo larga con estructura de columna.

Bailey Bass

La actriz de 19 años se ha dado a conocer por su papel de Tsireya en la esperadísima entrega Avatar: El sentido del agua, que pese a su reciente estreno, es ya una de las películas más taquilleras de la historia. La joven asistía por primera vez como invitada a los Globos de Oro y lo hacía con un elegante vestido de Dior, al más puro estilo Los Bridgerton. Un modelo largo en color dorado con exquisitos bordados, que ha sabido combinar a la perfección con un look beauty mucho más moderno. Y es que la intérprete se decantaba por un original moño dejando unos mechones sobre la frente y creando con ellos unos pulidos baby hair, uno de los peinados del momento.

Millie Alock

Su nombre se ha ido haciendo un hueco en Hollywood durante los últimos meses a raíz de su participación en La casa del dragón. Esta australiana de 22 años da vida a Rhaenyra Targaryen, pero su talento para la interpretación no es lo único que le ha hecho ganarse el interés de más de un millón de seguidores en redes sociales. También su estilo resulta todo un reclamo, con toques algo rebeldes y en el que suele primar la comodidad. El mejor ejemplo lo hemos encontrado durante su paso por la alfombra roja, donde ha acompañado este ceñido vestido negro con tachuelas de Givenchy, con unos zapatos bajos, siendo una de las pocas asistentes que ha prescindido de los tacones.