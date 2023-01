El plan con el que Brad Pitt e Ines de Ramon han pasado las vacaciones navideñas en México

Brad Pitt ha pasado la Nochevieja y ha recibido al 2023 en la mejor compañía, con la diseñadora de joyas neoyorquina Ines de Ramon. El actor y su nueva amiga especial han decidido dejar el frío de Estados Unidos atrás y se han ido a pasar las navidades a Cabo San Lucas (México), donde han sido fotografiados juntos en la piscina. En las instantáneas, ambos, que llevan bañador y gafas de sol, están en las hamacas del hotel mientras mantienen una conversación y el intérprete ojea lo que parece la biblia de un nuevo proyecto laboral. Y aunque ninguno ha confirmado su relación sentimental, la pareja fue vista además en un concierto de U2 en Los Ángeles, donde se reunieron con otras estrellas como Sean Penn o Cindy Crawford y su marido, cogidos de la mano y compartiendo abrazos.

Eso sí, tal y como han contado en Page Six, cuando el cantante del grupo musical y el resto de integrantes de U2 finalizaron el concierto, el actor de Babylon se fue en su Tesla mientras su acompañante lo hacía en el vehículo de su guardaespaldas. Además, en People han asegurado que Brad y la diseñadora llevarían saliendo "desde hace algunos meses", aunque habrían sido tan discretos que habrían conseguido mantener a un lado a los medios de comunicación. Pero no solo eso, desde el citado medio han revelado que "se conocieron a través de un amigo común" y que el protagonista El curioso caso de Benjamin Button está "muy interesado" en ella, a pesar de que sea una "relación no exclusiva"

En medio de la batalla legal con Angelina Jolie, en una época en la que todo lo que se conoce sobre la expareja está marcado por la controversia sobre su divorcio, parece que la relación entre Brad e Ines está cada vez más consolidada. De hecho, el pasado diciembre el intérprete celebró su 59 cumpleaños en una gran fiesta con amigos en Los Ángeles y entre los invitados no faltó la empresaria experta en joyas, de 29, con quien fue fotografiada a la salida compartiendo miradas y risas. Según publican los medios estadounidenses, el protagonista de Malditos bastardos estaría encantado e ilusionado con la ex de Paul Wesley y después de algunos meses quedando solo tendría buenas palabras para ella.

Tras ser vistos en el cumpleaños de la estrella de Érase una vez... en Hollywood, una fuente contó a Us Weekly que los dos no estaban "saliendo oficialmente". Sin embargo, esta persona cercana al actor aseguró que Brad se estaba "enamorando" de Ramon porque "no esperaba encontrar a alguien tan extraordinario" en Ines, quien se divorcio el pasado septiembre del actor de Crónicas vampíricas tras tres años de matrimonio.