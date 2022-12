Brad Pitt celebra su 59 cumpleaños con Ines de Ramon, su nueva ilusión treinta años menor que él

Loading the player...

La relación entre Brad Pitt e Ines de Ramon parece estar cada vez más establecida. El actor ha celebrado su 59 cumpleaños en una gran fiesta con amigos en Los Ángeles y entre los invitados no ha faltado la empresaria experta en joyas, de 29, a quien se ha fotografiado junto a él a la salida compartiendo unas risas. Según publican los medios estadounidenses, el protagonista de Babylon estaría encantado e ilusionado con la ex de Paul Wesley, y después de algunos meses quedando solo tendría buenas palabras para ella. No te pierdas el vídeo para descubrir algunos detalles sobre Ines y su relación, ¡dale al play!

- ¿Es esta la nueva novia de Brad Pitt? Descubre a la empresaria Ines de Ramon, de 29 años