Brad Pitt se convierte en el nuevo 'compañero' de Melissa Jiménez en el paddock ¡e incluso conectan sus looks! El actor ha estado en el Gran Premio de F1 de Austin (Texas), donde ella trabaja como periodista

El trabajo de Melissa Jiménez como reportera hace que viaje por diferentes países, conozca a numerosos pilotos y siga de cerca sus trayectorias profesionales. Lo que no se imaginaba la periodista deportiva es que la última cita que ha cubierto de la Fórmula 1 se iba a convertir en una improvisada meca del cine e iba a coincidir también con uno de los actores más populares de todo el mundo: Brad Pitt. "¿Conoces a Joe Black?", decía, haciendo referencia de esta manera al título de una de las películas del oscarizado intérprete, en la que compartió reparto con Anthony Hopkins.

El selfie que ha compartido Melissa con el protagonista de títulos como Troya, Entrevista con el vampiro o El curioso caso de Benjamin Button ha generado mucha sorpresa entre compañeras y amigas, quienes han reaccionado con emoción a la instantánea. "Pues hacéis parejón", ha indicado Ainhoa Arbizu; "Madre mía", ha exclamado Ana Albadalejo; "Oh, tu estrella", ha escrito la reportera Federica Masolin "OMG (Oh my God)", ha dicho Núria Cunillera, la esposa del entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández. También Coral Simanovich, la mujer del jugador blaugrana Sergi Roberto, ha usado unos emoticonos de asombro al ver a la periodista muy sonriente en el paddock junto a Brad Pitt.

Curiosamente, Melissa y Brad Pitt conectaron sus estilismos. Para la jornada de competición y trabajo frenético, la periodista apostó por una camisa vaquera clara, una prenda de tendencia este otoño que también usó el intérprete, aunque en su caso en una tonalidad algo más oscura. También había en sus looks otros detalles comunes como que ambos llevaban collares, pulseras y gafas de sol, accesorio que la exmujer de Marc Bartra se quitó mientras que el exmarido de Angelina Jolie se las dejó para hacerse la foto, en la que se mostró muy sonriente.

El nuevo 'fichaje' de la F1

Durante su visita el pasado fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 en Austin (Texas), Brad Pitt causó un gran revuelo y mucha expectación en la pista, donde no dejó de saludar a los fans. También tuvo la oportunidad de conocer a Fernando Alonso, uno de los referentes del automovilismo. Además, el deportista asturiano podría servirle de inspiración para su próximo proyecto. No en vano, está preparando un nuevo papel en el que dará vida a un piloto fracasado convertido en dueño de un equipo que regresa a los circuitos. Lewis Hamilton, con quien charló animadamente en los boxes de la escudería Mercedes, será el productor de esta película sobre la competición. Junto a ellos también estaba el CEO de Apple, Tim Cook.

Dirigida por Joseph Kosinski, quien también tomó las riendas recientemente de Top Gun: Maverick, se espera que la cinta comience a rodarse durante la segunda mitad de 2023. Los circuitos serán el telón de fondo de muchas de las tomas, por lo tanto no sería extraño que Brad Pitt volviese a coincidir con Melissa Jiménez, Fernando Alonso y el resto de personas que forman parte de la gran familia que conforma la F1, en la que se incluyen también Carlos Sainz Jr. o Max Verstappen. Este último se subía al podium por decimotercera vez en esta temporada, con el popular actor entre los presentes.