Problemas para 'Top Gun: Maverick' por una demanda de la familia del periodista que inspiró la película

Top Gun: Maverick, que ha superado los 900 millones de dólares de recaudación a nivel mundial, sigue su recorrido y ya se ha convertido en la película de Tom Cruise más taquillera en Estados Unidos y Canadá. Pero no todo está siendo bueno para la cinta dirigida por Joseph Kosinski. La productora del filme ha sido demandada este lunes en Los Ángeles por la familia de Ehud Yonay, el periodista israelí que escribió el artículo en 1983 en el que se basó la trama de estos pilotos de las fuerzas aéreas. Según la viuda y los herederos del cronista, Paramount no ha respetado los derechos de propiedad intelectual para la segunda parte porque el estudio ha negado que la secuela se derive de la exitosa película estrenada en 1986, y por ello exigen que sea la jusiticia quien dictamine si se han infringido o no los derechos de autor.

La familia del periodista israelí envió el pasado 11 de mayo (dos semanas antes del estreno) una carta a Paramount donde se informaba a la productora del posible delito de propiedad intelectual, pero nadie del estudio se puso en contacto con ellos para readquirir los derechos. "Deliberadamente, desde el estudio ignoraron que los derechos intelectuales sobre el artículo nos habían sido devueltos el 24 de enero de 2020", han expresado los Yonay en la demanda, añadiendo que tienen derecho a reclamar los "daños y perjuicios en forma de ingresos, ganancias y beneficios que obtenga el estudio de sus actos injustos". "Esa queja no tiene fundamento y nos defenderemos vigorosamente", ha asegurado un portavoz de Paramount a la agencia Reuters.

En enero de 2018, según la versión de los Yonay, la familia comunicó a los ejecutivos de la productora que dos años después terminaría la validez de la cesión de derechos de la historia y desde entonces volverían a ser los beneficiarios. Pero el rodaje de Top Gun: Maverick terminó en mayo de 2021, cuando parece que Paramount ya no tenía la explotación de la trama. Además de que esta segunda parte debería haber llegado a los cines en junio de 2020, pero fue retrasada por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. "La explotación en la secuela en Estados Unidos constituye una infracción intencional de los derechos", ha explicado Marc Tobleroff, abogado de la familia de Ehud Yonay.

La película protagonizada por Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Miles Teller, Glen Powell, Thomasin McKenzie y Ed Harrisse (y con la gran ausencia de Kelly McGillis), se ha convertido en la más taquillera de toda la carrera del también protagonista de Misión Imposible en Estados Unidos, donde en tan solo dos semanas ha recaudado más de 290 millones de dólares. Pero no solo eso, tras un espectacular fin de semana estreno en el que el filme se hizo con 120 millones de dólares, los espectadores continúan acudiendo a los cines y durante sus diez primeros días en cartelera la cinta ha acumulado más de 548 millones de dólares, algo que ni los superhéroes de Marvel han conseguido en este tiempo después de la pandemia.