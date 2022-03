Tom Cruise regresa a los vuelos con el nuevo adelanto de 'Top Gun: Maverick'

Fue uno de sus primeros personajes estrella y ahora, más de 30 años después, Tom Cruise vuelve a meterse en la piel de Maverick en la esperada secuela de Top Gun: Ídolos del aire, que llevará por título Top Gun: Maverick. Sin duda, uno de los grandes estrenos de cartelera que depara el próximo 2020. El popular filme de acción del piloto de aviación más famoso de todos los tiempos supuso un enorme éxito en 1986 y sigue siendo recordada como una de las películas que catapultó a la fama al actor estadounidense. Además, se trata de uno de los mitos del cine romántico de las últimas décadas gracias, en parte, a su inolvidable banda sonora original y a la canción Take my breath away interpretada por el grupo norteamericano Berlin. Motivos suficientes para que esta inolvidable historia 'de altos vuelos' contara con una segunda parte, cuyo nuevo tráiler acaba de lanzarse para deleite de sus millones de fans en todo el mundo.

Ha sido el propio intérprete quien ha hecho el anuncio a sus seguidores esta misma tarde. "Os veo en el cielo", escribía junto a las imágenes. Como no podía ser de otra manera, el track -de algo más de dos minutos de duración- ha tenido una enorme acogida y también está disponible en YouTube, donde ha superado los 2 millones de visualizaciones en la cuenta oficial de Paramount Pictures en tan solo unas horas. En él se puede apreciar al legendario piloto Pete 'Maverick' Mitchell muchos años después a bordo de un avión ya convertido instructor de vuelo de la academia Top Gun.

Top Gun: Maverick tiene lugar 34 años después de los eventos de la película original y muestra a un maduro Maverick como capitán y nuevo instructor de vuelo de la academia de pilotos de combate Top Gun en California. Encargado de guiar a una nueva generación de jóvenes pilotos de combate, hombres y mujeres, entre ellos se encuentra Bradley, el hijo de Goose - su antiguo compañero tripulante que falleció en un accidente de vuelo durante un entrenamiento-, que busca convertirse ahora en un aviador mucho mejor de lo que su padre era.

Esta secuela, cuyo estreno está previsto para el mes de junio de 2020 volverá a contar con parte de su reparto original. Así, además de Tom Cruise, en la película también aparece Val Kilmer en el papel del gran rival de protagonista, Tom 'Iceman' Kazansky. Pero, además, en esta ocasión, Jennifer Conelly será la actriz que tome el relevo de Kelly McGillis como pareja del protagonista. Asimismo, Jon Hamm y Ed Harris son otras de las estrellas que completan el elenco.

