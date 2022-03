Melissa Jiménez comienza una nueva etapa profesional tras su separación

La vida de Melissa Jiménez ha dado un giro radical en los últimos meses, porque tras romper su matrimonio con Marc Bartra y ser fotografiada con una nueva ilusión, la periodista ha decidido volver a la televisión. La que fuera reportera de MotoGP dejó la profesión de manera temporal en 2016 para centrarse en la tarea de ser madre. A pesar de que la hemos visto de manera puntual en algún compromiso publicitario o alguna alfombra roja, ahora volverá por todo lo alto con un nuevo puesto en la pequeña pantalla. La comunicadora ha fichado por DAZN, la plataforma de contenido deportivo bajo demanda, y volverá a las pistas que tan bien conoce como uno de los nuevos rostros de la cadena para informar acerca de la Fórmula 1, donde compiten los españoles Fernando Alonso y Carlos Sáinz Jr, con Alpine y Ferrari respectivamente.

La llegada de Melissa Jiménez a la Fórmula 1 ha sido una verdadera sorpresa, sobre todo para los fans del deporte que especulaban con el posible fichaje de un streamer y finalmente no ha sido así. Hacía seis años que no la veíamos trabajando en el periodismo deportivo y analizando los datos es sin duda una gran incorporación para DAZN. La comunicadora ya tiene experiencia con la alta velocidad, puesto que antes informaba desde el paddock de Moto GP (sustituyendo a Lara Álvarez), y conoce a la perfección el terreno. Habla inglés e italiano, dos idiomas imprescindibles a la hora de comunicarse con las escuderías y con los pilotos, y sabe los aspectos técnicos porque ha crecido escuchándolos. No en vano, su padre, Antonio, es un reconocido ingeniero de MotoGP que ha trabajado en Yamaha y Gresini Honda, y que en 2019 fichó como jefe técnico del box de Aleix Espargaró. Además, su nueva ilusión en el terreno sentimental también está relacionada con el mundo del motor puesto que no es otro que el director del equipo Van Amersfoort Racing, el belga Tom Claessen, que este año compite en Fórmula 2 y 3.

El pasado mes de julio Melissa volvía al paddock para acompañar a su padre y aseguraba sentirse "como en casa". Entonces era en el circuito de Barcelona y como parte del equipo Aprilia de MotoGP, pero con su nuevo fichaje tendrá que desplazarse por las grandes ciudades del recorrido Fórmula 1, que empieza el próximo 18 de marzo en Bahrain. Después irán el GP Arabia Saudí, el de Albert Park (en Australia) o el de Imola en Bolonia (Italia), y eso es solo el calendario hasta abril.

Melissa ha dado a conocer la noticia con un espectacular vídeo en el que aparece vestida con el típico mono mientras se oye de fondo a la afición, los motores y también la narración de Antonio Lobato, la voz más característica de la Fórmula 1. El periodista le ha dado la bienvenida a su nueva compañera en los comentarios, que se han llenado de mensajes de cariño para la comunicadora. También Tom ha respondido, dándole todo el crédito a su trabajo: "¡Muy orgulloso de ti! Y sin ayuda, todo por tu cuenta... te lo mereces mucho. Vamos". El equipo se completará con el expiloto Pedro de la Rosa y el exingeniero Toni Cuquerella, con Roldán Rodríguez y Cristóbal Rosaleny como responsables de los entrenamientos libres, y dejando por tanto a Noemí de Miguel fuera.

Melissa trabajó en Marca TV antes de fichar por la Sky italiana para acabar incorporándose a Mediaset en 2013, cuando cogió el testigo de Lara Álvarez. Durante tres años fue la imagen de MotoGP, tiempo en el que conoció a Marc Bartra y comenzó la relación que le cambiaría la vida. Pero cuando terminó su contrato. y tras haber tenido a la pequeña Gala, decidió dejar de lado la profesión para centrarse en su faceta como mamá. Tras su primera hija, que tiene ahora seis años, llegaron Abril y Max, de tres y dos respectivamente. Durante este tiempo también la hemos visto participar en programas de televisión, como su aparición sorpresa en Tu casa me suena en 2016. Hace dos años aseguraba que le gustaría también formar parte de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, y más recientemente se declaraba interesada en volver a trabajar como periodista.

Después de 8 años de relación, en noviembre Melissa y Marc Bartra empezaron a vivir en casas separadas, manteniendo la discreción que les ha caracterizado durante su tiempo juntos, y por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la ruptura. Sin embargo, la periodista continuará viviendo en Sevilla con sus hijos para facilitar la situación familiar mientras el deportista siga comprometido con el Real Betis. Más adelante, su intención es volver a vivir en Barcelona, donde también reside su familia.

