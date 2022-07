¡Momentazo en la F1! Melissa Jiménez entrevista a su ex Marc Bartra en el Gran Premio de Austria La periodista deportiva protagonizó un mediático encuentro con su ex y padre de sus tres hijos, que provocó las risas del gaditano Joaquín, el compañero del futbolista en el Betis

El Gran Premio de Austria se ha celebrado este fin de semana el circuito de Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria. Como invitados de excepción en el paddock han estado algunos de los futbolistas del Betis, Marc Bartra, Joaquín Sánchez y Borja Iglesias. Lo que sus fans no se podían figurar momentos antes de la carrera es que Bartra fuera a ser entrevistado por su expareja, Melissa Jiménez. Su compañero Joaquín no ha podido contener la risa al ver que les iba a entrevistar Melissa Jiménez, exmujer de Bartra y madre de sus tres hijos.

Con los nervios propios del momento, Bartra miraba al infinito mientras su exmujer presentaba a los jugadores antes las cámaras. El primero en hablar fue Joaquín que quitó tensión al momento hablando sobre su primer día en las carreras de Formula 1 y su renovación en el Betis. "Me quiero ir, pero no me dejan. ¡No hay manera de que me vaya!", comentaba entre risas el jugador que añadía que había sido un gran año para su equipo tras ganar el título de la Copa del Rey.

La periodista deportiva continuó las entrevistas con Borja Iglesias y posteriormente con Marc Bartra. A él Melissa le preguntó por el piloto español Carlos Sainz: “La verdad es que que esté ahí Carlos es un orgullo para todos (...). Para el país es muy importante. Muy contentos también de haber podido estar con él. Ojalá pueda ganar”, expresó ante un risueño Joaquín, que no podía borrar la sonrisa de su rostro por la entrevista entre Melissa y su ex, que pese a su ruptura mantienen una excelente relación.

La relación entre Melissa Jimenez y Marc Bartra terminó en noviembre del pasado año después de que la pareja anunciara el fin de su matrimonio después de cinco años de matrimonio y tres hijos en común, Gala, de seis años; Abril, de cuatro, y Max, de dos. Según publicó ¡HOLA! en un principio el deseo de la periodista era regresar a su ciudad Barcelona, pero ha decidido mantener su residencia en Sevilla hasta que finalicen los compromisos de Marc Bartra con el Real Betis por el bien de sus hijos y que puedan crecer cerca de su padre y de su madre.

Son muchos momentos en los que han demostrado que mantienen una buena sintonía como en el último cumpleaños de Bartra. "Por muchos años", escribía la comunicadora con una imagen del deportista junto a sus hijos. O el día que el Betis se proclamó campeón de la Copa del Rey La reportera le envió un mensaje de felicitación al jugador verdiblanco, donde le daba la "¡enhorabuena!" de forma efusiva junto a una imagen del protagonista con el trofeo en sus manos. El defensa vivió una noche de ensueño en el estadio de La Cartuja de Sevilla, de hecho protagonizó una de las escenas más entrañables de la celebración abrazando a sus tres hijos con enorme cariño.