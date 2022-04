El futbolista, con sus hijos en Sevilla El mensaje de Melissa Jiménez a su ex, Marc Bartra, tras distanciarse de su nueva pareja, Tom Claessen La periodista ha felicitado al jugador del Betis por ganar la Copa del Rey, mientras hace unos días dejaba de seguir en redes al que era su novio actual

Melissa Jiménez y Marc Bartra siguen demostrando su buena sintonía tras poner fin a su relación de ocho años y tres hijos en común. La periodista no ha pasado por alto el importante triunfo conseguido el sábado por su exmarido, cuando este se proclamaba flamante campeón de Copa del Rey con el Betis. La reportera ha enviado un mensaje de felicitación al jugador verdiblanco, donde le daba la "¡enhorabuena!" de forma efusiva junto a una imagen del protagonista con el trofeo en sus manos. El defensa catalán vivía una noche de ensueño en el estadio de La Cartuja de Sevilla, algo que quiso compartir en ese momento con sus tres pequeños: Gala, de seis años, Abril, de cuatro y Max, de dos. Fue de hecho una de las escenas más entrañables que nos dejó la celebración, cuando al finalizar el partido el futbolista sacó al terreno de juego a sus niños y no paraba de abrazarlos con enorme cariño.

Mientras, Melissa salía este fin de semana fuera de nuestro para cubrir el Gran Premio de Italia de Fórmula-1 en el mítico circuito de Imola, la casa de los Ferrari. Por su nuevo trabajo para la plataforma deportiva DAZN que ejerce desde hace poco más de un mes, a la comunicadora le toca viajar por el mundo según el calendario de pruebas del mundial de la máxima competición automovilística. Por otro lado, la periodista se convertía en noticia el pasado viernes al conocerse que ella y su actual novio, Tom Claessen, han dejado de seguirse en redes sociales. Un gesto que, lejos de ser inocente, suele reflejar en el caso de las parejas que han decidido separar sus caminos. Dado que ambos se han mostrado discretos en lo referente a su relación, el tiempo dirá si esta ruptura virtual es algo temporal o supone el punto final a un romance que ¡HOLA! descubría en exclusiva a principios del pasado febrero.

Unas imágenes de los dos paseando por los lugares más emblemáticos de Sevilla sacaron a la luz la nueva ilusión de Melissa Jiménez, que en el otoño de 2021 se separó de Marc Bartra y poco después hacían definitiva su ruptura con la firma del divorcio. En cuanto a Tom, que es mánager de jóvenes pilotos y director del equipo Van Amersfoort Racing de Fórmula 3, conoce a la comunicadora desde hace mucho tiempo y ambos son naturales de la región de Lieja, en Bélgica (ella se fue a vivir s Barcelona cuando apenas tenía dos años). Esté o no ya con él, lo prioritario para la periodista seguirán siendo sus tres hijos, aunque su trabajo la obligue ahora a pasar algo de menos tiempo con ellos. Además, tras felicitar a su ex por el importante título logrado, queda patente una vez más que ambos no van a renunciar a llevarse bien, sobre todo pensando en la felicidad de sus retoños.

