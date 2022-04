Una celebración ‘torera’, besos y los niños de Marc Bartra, protagonistas de la victoria del Betis

Cuando se gana un título de tal magnitud, no hay nada mejor que celebrarlo con los que más quieres. Los futbolistas del Real Betis se aplicaban anoche esa máxima, que estamos acostumbrados a ver cuando los deportistas de élite logran un triunfo de gran calado. Esto es, hacer inmediatamente partícipe a los suyos de un momento que resulta del todo inolvidable. Así ocurría este sábado ya de madrugada en el estadio de La Cartuja de Sevilla, una vez el conjunto verdiblanco se había proclamado flamante campeón de la Copa del Rey. Joaquín, el eterno capitán del equipo, recogía en el palco de honor el trofeo de manos de don Felipe y bajaba al terreno de juego para disfrutar al máximo de la fiesta. El veterano jugador de 40 años, visiblemente emocionado, dedicaba la victoria a sus padres, a su mujer Susana Saborido y a sus hijas Salma y Daniela.

Después, veíamos al futbolista gaditano abrazado a sus niñas con lágrimas en los ojos y a una de ellas le decía esta frase: "Me dijiste que me iba a retirar y no me ibas a ver ganar un título. Aquí está", comentaba el crack nacido en el Puerto de Santa María en unas palabras recogidas por las cámaras de El Desmarque. Genio y figura, Joaquín Sánchez volvía a acaparar todas las miradas cuando, ni corto ni perezoso, cogía un capote y se ponía a torear regalando unas verónicas y una media al público enfervorizado que le vitoreaba al grito de "¡olé!". Entre los presentes desde la grada, se encontraba nada menos que el maestro Curro Romero, gran aficionado al Betis, con su esposa Carmen Tello. El diestro sonreía de oreja a oreja al ver al futbolista con ese arte que le caracteriza y parecía hacerle gestos de aprobación tras la 'faena' que había realizado. Mientras, otra de las escenas más entrañables del triunfo bético la protagonizaba Marc Bartra con sus tres pequeños: Gala, de seis años, Abril, de cuatro y Max, de dos.

El defensa catalán, que ya había posado con ellos antes de comenzar el choque, cogía a sus niños en brazos y los llevaba al césped para que vivieran in situ la alegría del equipo. El exmarido de la periodista Melissa Jiménez mostraba su lado más paternal y no paraba de tener gestos de cariño hacia sus retoños, sobre todo con el más chiquitín que llevaba puesto el chupete. También Sergio Canales, sin duda otra de las grandes estrellas del Real Betis Balompié, quiso tener cerca a su familia para celebrar la conquista de la Copa del Rey. De hecho, una de las fotos de la noche llegaba cuando el centrocampista cántabro daba un beso de lo más romántico a su mujer Cristina Llorens, embarazada de su tercer vástago, mientras compartían la enorme alegría con sus hijos India y Noah. Tanto sus niños como los de los otros jugadores se portaron como unos auténticos campeones ya que, pese a su corta edad, aguantaron despiertos durante la celebración de sus orgullosos papás.

