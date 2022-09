Brad Pitt y Emily Ratajkowski, al descubierto sus citas secretas

Desde hace días dos de los nombres más poderosos y atractivos del star-system han comenzado a sonar con fuerza. Ellos son Brad Pitt y Emily Ratajkowski, cuyas citas secretas acaban de salir a la luz. El protagonista de Bullet Train, de 58 años, y la modelo y actriz de Perdida, de 31 años, estarían viéndose en secreto, según publica el portal Page Six. Una sorprendente revelación de la que se han hecho eco muchos medios estadounidenses, entre ellos la revista People, que asegura que los actores "están pasando mucho tiempo juntos últimamente". No obstante, la fuente de la revista advierte que sus amigos no están seguros de que esa relación vaya en serio.

De cualquier modo, son muchas las especulaciones acerca de un posible noviazgo entre el actor y la modelo, pero los propios protagonistas ni sus representantes han querido hacer ningún comentario al respecto. A principios de este mes, Ratajkowski solicitó el divorcio de su marido, el productor de cine Sebastian Bear-McClard en la Corte Suprema de Manhattan después de cuatro años de matrimonio y un hijo en común, Sylvester Apollo Bear, que nació el 8 de marzo de 2021. En julio anunciaron formalmente su separación a través de una fuente cercana a la actriz. "Se separaron recientemente. Fue decisión de Em. Le está yendo bien. Es fuerte y está concentrada en su hijo. Le encanta ser madre".

En el caso de Pitt, llevaría soltero desde septiembre de 2016, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio del padre de sus seis hijos, con alguna que otra relación esporádica como la que mantuvo con la modelo alemana Nicole Poturalski.

Desde Page Six la fuente citada ha querido insistir que "aún no son pareja", y que "Brad no está saliendo con nadie" pero que él y la modelo "habrían quedado en varias ocasiones". También asegura que el protagonista de El club de la lucha ha tenido citas "con otras personas" en los últimos meses y que no está saliendo con nadie en particular, pero lanza una advertencia a sus fans: "Estad atentos". Se desconoce cuando tuvieron lugar esas citas, pero a finales de agosto una fuente señaló que habría sido Pitt el primero en dar el paso de invitarla a salir y Ratajkowski habría aceptado. Siempre le ha parecido que Brad era atractivo y, desde su punto de vista, no tenía nada que perder.

"Está viviendo su mejor vida", revela una persona cercana al actor en People a pesar de las disputas legales que mantiene con su exmujer Angelina Jolie por sus bienes en común y la custodia de sus hijos. "Brad cena con sus hijos más pequeños cuando todos están en Los Ángeles, ya que los niños son mayores ahora, tienen su propia vida y amigos. Brad tiene una relación bastante buena con ellos", señaló la citada fuente en julio. Y "tiene sus películas, Miraval y otras [pasiones]. Él ama la arquitectura, ama la creatividad. Está viviendo su mejor vida dadas las circunstancias".