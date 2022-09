Brad Pitt elige quién es el actor más atractivo (y no es él)

Que Brad Pitt es uno de los actores más atractivos de Hollywood nadie lo puede negar, pero que sea el más guapo es una dificilísima elección entre los grandes nombres del universo cinematográfico. El protagonista de Bullet Train ha dado a conocer su opinión sobre este título en el que la mayoría estaría de acuerdo que se lo llevara él, como ocurrió en el año 2000 cuando fue nombrado el hombre más sexy, según la revista People. La estrella de Troya o Érase una vez en Hollywood ha compartido su opinión sobre quiénes son y han sido los hombres más guapos del mundo.

Claramente en su eleccción ha echado la vista atrás para elegir a uno de los grandes mitos de la interpretación, cuyos ojos azules son tan recordados como su brillante carrera. No es otro que el eterno galán Paul Newman. "Ya sabes, en el mundo de la actuación porque es mi trabajo diario... el recurso inmediato es Paul Newman", ha señalao Pitt en unas declaraciones realizadas a Vogue. "Porque envejeció con tanta gracia. Y según todos los informes [era] un ser humano realmente especial, generoso, cálido y sincero".

Y si nos remontamos al presente tiene claro que el más guapo es su amigo George Clooney. "Tengo que nombrar a H*** P*** George Clooney ¿por qué no?", afirmó haciendo alarde de su sentido del humor. Pitt, de 58 años, ha bromeado sobre el motivo de su elección. "Generalmente siempre lo elimino, y él siempre me elimina a mí. Pero esta vez, voy a ir por el otro lado, solo por esta vez". Recordemos que la amistad entre estos oscarizados actores se remonta al comienzo de la saga Oceans, cuya primera película Ocean’s Eleven se rodó en 2001. Esta historia de ladrones, en la que el humor era uno de los platos fuertes, se convirtió en el punto de partida de una gran amistad que ha crecido con los años. Después rodaron juntos la películas de los hermanos Coen Quemar después de leer y han compartido estrenos, bromas y entregas de premios como grandes colegas de una pandilla de la que también formaba parte Matt Damon.

Brad Pitt también ha querido hablar de su nuevo proyecto empresarial basado en la su nueva firma de productos esenciales para el cuidado de la piel, Le Domaine Skincare. "Sé que hay productos nuevos casi todos los días que la gente intenta lanzar, pero si no hubiera visto una diferencia real visualmente en mi piel, no nos habríamos molestado", confesó. Asimismo, quiso destacar del papel fundamental que ha tenido su ex, Gwyneth Paltrow, a la que admira por su proyecto Goop, pues gracias a ella, comenzó a tener una rutina de cuidado de la piel. "Todavía es una amiga muy querida, y ha construido este imperio. De hecho, ahora que lo pienso, probablemente fue la primera que hizo que me lavara la cara dos veces al día... tal vez", comentó entre risas.

El intérprete de El curioso caso de Benjamin Button no ha querido pasar por alto lo que piensa acerca del envejecimiento y afirma que es algo de lo que dificilmente uno puede escapar: "Me gustaría que nuestra cultura lo aceptara un poco más. Esa coletilla de 'antienvejecimiento' es ridícula, es un cuento. Lo que sí es real es tratar la piel de manera saludable. Y es algo que he aprendido a hacer por mi trabajo, y en cierto modo te hace sentir mejor".