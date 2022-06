Gwyneth Paltrow y Brad Pitt recuerdan su noviazgo y expresan lo mucho que se quieren

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt un día fueron pareja y estuvieron incluso a punto de pasar por el altar. Los actores que salieron entre los años 1994 y 1997 han vuelto a reencontrarse y han puesto de manifiesto el profundo amor y cariño que sienten el uno por el otro. El oscarizado actor ha concedido una entrevista a Goop, la empresa online de Paltrow, para promocionar su nueva línea de ropa God's True Cashmere. Juntos han rememorado aquellos maravillosos años y han demostrado la buena relación que mantienen pese a haber roto hace casi tres décadas.

-Así fue como Brad Pitt consiguió que Harvey Weinstein dejara en paz a Gwyneth Paltrow

VER GALERÍA

La estrella de Troya y la actriz de Shakespeare enamorado se conocieron en el rodaje de Seven, comenzaron su noviazgo y se convirtieron en una de las parejas más atractivas del cine cuando todavía eran muy jóvenes, ella 22 años, y el 29. Llegaron a anunciar su compromiso en noviembre de 1996, pero en junio de 1997 anunciaron el fin de su relación sin dar explicación alguna. Con el tiempo la actriz llegó a confesar que su ruptura fue realmente dolorosa y estuvo a punto de rechazar el papel de la película Shakespeare In Love, un proyecto que le valió el Oscar a mejor actriz por interpretar el papel de Viola. "Estaba en medio de una terrible separación y la idea de ir a Inglaterra y estar lejos de mi hogar parecía…”,confesó en Variety, aunque finalmente se armó de valor y no pudo rechazar la oferta al leer el guion.

Paltrow aprovechó en la entrevista el buen feeling y la cercanía que siempre existió entre ambos para abordar algunos temas del pasado. En un momento de la conversación la actriz mencionó a su padre Bruce, fallecido en el año 2002, y con el que Brad Pitt se llevaba muy bien. "Nunca olvidaré que cuando estábamos comprometidos, él vino un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: ‘Nunca me había dado cuenta de lo que querían decir cuando dicen que estás ganando un hijo, pero es que estás ganando un hijo’. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas? Aunque lamentablemente no nos casamos”, formula la intérprete, a lo que Brad responde entre risas: "Exacto. Bueno, pero todo salió bien, ¿no?".

VER GALERÍA

"Sí. Finalmente encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me costó 20 años", bromeó la actriz sobre su historia de amor con final feliz con el productor Brad Falchuk, con quien se casó el 29 de septiembre de 2018. Pitt continuó elogiando a la que en día fue su novia: "Y es maravilloso tenerte como amiga ahora. Te quiero", a lo que Gwyneth asintió diciendo: "Lo es" y correspondió sus palabras: "Te quiero mucho".

El protagonista de Érase una vez.... en Hollywood mostró su admiración por el padre de Paltrow, el afamado director. "Tuvo un profundo efecto en mí y es alguien en quien todavía pienso", señaló y reveló lo mucho que admiraba la relación que tenían padre e hija. "Ese hombre era divertido. Muy divertido. Y vosotros erais tan divertidos juntos, lo cual era algo que no había experimentado mucho, y me encantó. La diversión que teníais fue contagiosa. Podías ver cuánto te adoraba".

VER GALERÍA

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow rehicieron sus vidas. El actor comenzó su noviazgo con Jennifer Aniston, con quien se casó en 29 de julio del 2000 y mantuvo una relación que duró cinco años, pero no tuvieron descendencia. En 2004 conoció a Angelina Jolie en el rodaje de Sr. y Sra. Smith y mantuvo una relación que duró más de una década hasta que anunciaron su divorcio en 2016 y con quien todavía mantiene una disputal legal por la custodia de sus hijos y los bienes en común. Paltrow, por su parte, mantuvo una relación con el líder de Coldplay Chris Martin y tuvo dos hijos, Apple y Moses, y de quien se separó en 2014. Fue el otro Brad, Brad Falchuk el que llegó a conquistarla años después -se conocieron en uno de los capítulos de la serie Glee- y con el que celebrará su cuarto aniversario de boda en septiembre.

- Gwyneth Paltrow y Chris Martin, muy orgullosos en la graduación de su hija Apple, de 18 años