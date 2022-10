Brad Pitt se codea con Fernando Alonso para su próxima película sobre Fórmula 1

Brad Pitt estuvo presente en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin (Texas), ya que planea hacer una película sobre la categoría reina del automovilismo. El ganador de dos Oscar, uno como actor por Érase una vez en ...Hollywwood y otro como productor por 12 años de esclavitud, se paseó por el paddock levantando grandes suspiros a su paso. El exmarido de Angelina Jolie no tuvo inconveniente en saludar a sus fans que le aclamaban desde las gradas, pero evitó que le hiciesen preguntas. El actor, de 58 años, no se dejó entrevistar por el expiloto de carreras y experto Martin Brundle, ya que su próxima película es todavía un gran secreto y no puede desvelar detalles.

Hamilton, coproductor del filme

Pitt ha estado todo el fin de semana en el circuito para conocer de cerca el Gran Premio y se ha fotografiado con muchos pilotos de la Fórmula 1, entre ellos el español Fernando Alonso, que ha compartido una foto de su encuentro con Brad Pitt. El actor estadounidense planea meterse en la piel de un piloto fracasado convertido en dueño de un equipo que regresa a los circuitos en su próxima película basada en este deporte. Lewis Hamilton, con quien le vimos conversar amigablemente, será el coproductor de este esperado filme sobre esta competición. Juntos fueron fotografiados en los boxes de Mercedes y conversando con el CEO de Apple, Tim Cook.

Pitt fue solo una de las numerosas estrellas que asistieron a esta carrera en Texas. Ed Sheeran, Serena Williams y Shaquille O'Neal se dieron cita en la carrera de F1 y vieron cómo el piloto Max Verstappen conseguía su decimotercer triunfo de la temporada, seguido de Lewis Hamilton. Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr, ambos sufrieron un accidente en la carrera. Alonso quedó en un meritorio séptimo lugar después de correr sin retrovisor tras sufrir un brutal choque provocado por Lance Stroll en el que el coche del español salió volando, mientras que Sainz tuvo que abandonar la la carrera en la primera vuelta después de ser embestido por George Russell.

La película, que lleva el título provisional de Fórmula 1, se emitirá en Apple TV, que anunció en junio que había obtenido los derechos por 140 millones de euros y estará dirigida por Joseph Kosinski, al frente la última película de Top Gun, Maverick. Pitt, conjuntamente con el equipo de producción de la película, prepara ya los detalles del comienzo del rodaje, que según ha confirmado el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se iniciará en los circuitos durante la segunda mitad de 2023.

Uno de los aspectos clave de la película será la participación de los pilotos, equipos y patrocinadores reales, lo que sin duda conectará mejor a la audiencia con la historia de esta competición. "Sucederán muchas cosas el próximo año, y es emocionante porque todos los equipos estarán involucrados, los pilotos, todos", aseguró el presidente de F1 en Motorsport. El dirigente italiano confía en que el producto final será de gran calidad, pues "el productor (Jerry Bruckheimer) es el mejor de Hollywood, el director (Joseph Kosinski) es uno de los mejores de Hollywood y el actor principal, Brad Pitt, no necesita ningún tipo de presentación".