Gwyneth Paltrow adora a Brad Pitt y confiesa lo que opina su marido de esta relación con su ex La actriz de 'Shakespeare enamorado' mantuvo un noviazgo de tres años con el protagonista de 'Seven' y estuvieron a punto de pasar por el altar

Gwyneth Paltrow mantiene muy buena relación con su ex Brad Pitt, con el que incluso estuvo a punto de pasar por el altar . La actriz de Glee ha contado cómo el cariño y profundo amor que siente ahora por el exmarido de Angelina Jolie no siempre fue así después de romper su compromiso en 1997. "Cuando nos separamos, no fuimos amigos durante un tiempo, pero luego encontramos nuestro camino de regreso, probablemente hace unos 18 o 19 años o así, y nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años", revela a Entertainment Tonight.

Con el tiempo la actriz llegó a confesar que su ruptura fue realmente dolorosa y estuvo a punto de rechazar el papel de la película Shakespeare In Love, un proyecto que le valió el Oscar a mejor actriz por interpretar el papel de Viola. "Estaba en medio de una terrible separación y la idea de ir a Inglaterra y estar lejos de mi hogar parecía…”, confesó en Variety, aunque finalmente se armó de valor y no pudo rechazar la oferta al leer el guion.

La estrella de Iron Man confiesa que ahora tiene en muy alta estima a Pitt. "Lo adoro", dice sobre su expareja, a quien conoció durante el rodaje de la película Seven en 1994 y con quien estuvo tres años. "Es una persona increíble, un gran emprendedor, muy creativo y una buena persona. Realmente lo amo. Soy un gran fan".

Paltrow asegura que nunca ha recibido críticas de su esposo Brad Falchuk por mantenerse en contacto con su ex y describió a su marido como "el hombre menos crítico y más seguro de nuestra relación". Falchuk, con quien se casó en septiembre de 2018, "respeta totalmente" la amistad que ella y Pitt tienen. "Probablemente una de las cosas que le gustan de mí es que creo en la separación consciente", como la que mantiene con su exmarido Chris Martin. "Ya sea que te estés separando de un compañero de trabajo, un cónyuge, un novio, realmente creo que si has invertido en alguien, y por supuesto hay excepciones, creo que es bueno superarlo y volver a conectar con el valor que esa persona aportó a tu vida".

Paltrow dijo que ella y Falchuk "tienen una química increíble" y eso es una gran parte de la base de su relación. "Mi cuerpo se siente muy bien cuando él está cerca, así que es solo suerte". La pareja sigue fomentando el compromiso día a día y alimentando su matrimonio. "Nos hemos convertido en muy buenos comunicadores, y eso es una parte muy importante".

Paltrow es madre de Apple, de 18 años, y Moses, de 16, con su exmarido Chris Martin, mientras que Falchuk tiene dos hijos de la misma edad que los de Gwyneth, Isabella, 18, y Brody, 16, con su exmujer Suzanne Bukinik.