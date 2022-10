Sale a la luz el nostálgico email que Angelina Jolie le envió a Brad Pitt hace un año

Si doloroso está siendo su divorcio, más triste es conocer el contenido del último email que le envió Angelina Jolie a Brad Pitt en enero de 2021. La actriz y directora, en plena batalla legal por la custodia de sus hijos y las propiedades en común, le mandó un correo electrónico a su exmarido antes de vender su parte del Château Miraval, la residencia en la Provenza francesa donde se casaron en agosto de 2014, en una boda publicada en exclusiva mundial por la revista ¡HOLA!

VER GALERÍA

Un mensaje emotivo y sentimental, que sacó a la luz Entertainment Tonight procedente de un documento judicial, y que expone los sentimientos a flor de piel de Angelina al desprenderse de lo que en su día pensó que sería el lugar donde envejecieran con su marido y sus hijos. "Estoy poniendo esto por escrito para no emocionarme", comenzaba Jolie, antes de pasar a explicar los motivos de por qué tomó la decisión de vender Chateau Miraval Winery, de la cual Pitt es copropietario.

"Es el lugar al que trajimos a nuestros mellzos" cuando nacieron "y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre", escribió la actriz, refiriéndose a sus hijos más pequeños, Knox y Vivienne, y a su boda celebrada en agosto de 2014. "Un lugar que contenía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar. Guardaré mis recuerdos de lo que fue hace una década", expone.

VER GALERÍA

"Pero también es el lugar que ha marcado el principio del fin de nuestra familia, y un negocio centrado en el alcohol", continuó Jolie, refiriéndose a la lucha de Pitt con sus adicciones. El actor de Bullet Train confesó que el alcohol fue uno de los motivos por los que terminó su matrimonio y el causante del incidente que ocurrió en un avión en septiembre de 2016. "Tenía la esperanza de que de alguna manera pudiera convertirse en algo que nos mantuviera unidos y donde encontráramos luz y paz. Ahora veo cómo realmente me has querido sacar de él y lo más probable es que estés complacido al recibir este correo electrónico", lamenta.

Jolie continuó detallando que había visto "muchos comportamientos desconsiderados, dinero malgastado de maneras que yo no habría aprobado y decisiones tomadas sobre las que no me consultaron" en los últimos cuatro años, y señaló que "se ha sentido herida por decisiones que se han tomado que no muestran interés en compartir el negocio o cambiarlo fundamentalmente en algo que sería más saludable para nuestros hijos".

'Para mí Miraval murió en septiembre de 2016'

"Me conmovió la imagen reciente que se publicó para vender alcohol. Lo encuentro irresponsable y no es algo que quisiera que los niños vieran. Me recordó tiempos dolorosos", continuó, y reconoció no poder "estar involucrada, pública o de forma privada, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico perjudicó tanto a nuestra familia". "El negocio está más allá de cualquier cosa en la que yo pueda formar parte, moralmente y por el bien de nuestra familia", antes de señalar que había dos caminos a seguir, uno "la venta total", que ella "apoyaría por completo" para alejarse de este capítulo tan duro y doloroso de sus vidas, o "la alternativa de que tú, la familia Perrin o sus asociados compren por completo mi participación en la propiedad y el negocio", escribió. "De cualquier manera, creo que debemos avanzar para sanar y concentrarnos en dónde se une nuestra familia y dónde tenemos asociaciones positivas. Y hacerlo rápidamente".

-Cine, baile o ciencia: los caminos que están tomando los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

Por último, dejó claro que no compartían el mismo punto de vista en torno al negocio: "No puedo comenzar a expresar lo molesto que es para mí tener que llegar a este punto. Tu sueño con el negocio y el alcohol es tuyo y lo has dejado dolorosamente claro. Te deseo todo lo mejor y espero sinceramente que los niños se sientan diferentes acerca de Miraval cuando sean mayores y te visiten allí. Pero Miraval para mí murió en septiembre de 2016, y todo lo que he visto en los años posteriores lo ha confirmado tristemente", zanjó.