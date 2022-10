Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de agredirla a ella y a sus hijos

Si pensabamos que el conflicto no podía ser más amargo de lo que estaba siendo, la tensión entre Angelina Jolie y Brad Pitt ha vuelto a aumentar debido a las últimas demandas interpuestas entre ambos. Mientras que el protagonista de Bullet Train, de 58 años, continúa con la batalla legal por el Chateau Miraval, el castillo y la bodega francesa que la pareja adquirió hace una década y que,según él, Jolie vendió sin su consentimiento, la estrella de Eternals, de 47, no parece dispuesta a dar su brazo a torcer y quiere saber por qué el FBI no acusó a su exmarido tras el incidente que ocurrió en el avión en septiembre de 2016.

En una demanda obtenida por la revista Variety salen a la luz nuevos datos sobre este altercado que provocó el fin de su matrimonio. Esta nueva acusación se presentó después de que Pitt presentara una demanda contra Jolie a principios de este año, acusándola de violar los "derechos contractuales" después de que vendió su mitad de Château Miraval sin su conocimiento. Los abogados de Jolie señalan en la contrademanda que las conversaciones con el equipo del actor sobre la venta de su parte de la empresa se interrumpieron después de que él le exigiera firmar "un acuerdo de confidencialidad que le prohibía contractualmente hablar fuera de la corte sobre el abuso físico y emocional de Pitt hacia ella y su familia".

Ahora en estos nuevos informes presentados por el equipo legal de la actriz se exponen más detalles sobre las supuestas agresiones del actor: "Pitt estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara” y “agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió” durante el altercado de 2016. El abogado de Jolie afirma que la disputa comenzó cuando Pitt la acusó de ser "demasiado considerada" con sus hijos y comenzaron una pelea en el baño del avión."Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, volvió a agarrarla por los hombros y la sacudió nuevamente antes de empujarla contra la pared del baño”, revelan los documentos. “Pitt a continuación golpeó el techo del avión varias veces, lo que provocó que Jolie abandonara el baño".

En el requerimiento legal se expone también que Brad intentó agredir a uno de sus hijos después de que el niño saliera en defensa de su madre. "Cuando uno de los niños defendió verbalmente a Jolie, Pitt se abalanzó sobre su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo", dice la contrademanda. “Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se arrojó hacia atrás contra los asientos del avión y lastimó la espalda y el codo de la actriz. Los niños entraron corriendo y todos valientemente trataron de protegerse unos a otros. Antes de que terminara, Pitt estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos estaban llorando".

Antes de llegar al aeropuerto de Los Ángeles procedentes de Niza, Angelina pidió un trasporte por separado para que la llevasen a ella y a los niños a un hotel. Pero antes de que eso ocurriera, "fue a despertar a Pitt y le dijo que ella y los niños se iban a un hotel". lo que provocó que el intérprete la gritara de nuevo y la empujara una vez más", según la denuncia

Tal y como de informó el pasado mes de agosto, la ganadora de un Oscar porInocencia interrumpida ya había presentado una demanda contra la oficina del FBI en abril de forma anónima bajo el nombre de Jane Doe, solicitando documentos relacionados con una investigación sobre Pitt, supuestamente en un intento por averiguar por qué no se presentaron cargos penales contra su ex, según informó Eriq Gardner de Puck News.