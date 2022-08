Brad Pitt piensa que Angelina Jolie quiere hacerle más daño al revivir el incidente del avión

Brad Pitt considera que su exmujer Angelina Jolie quiere causarle aún más daño al revivir el incidente del avión que fue el detonante del fin de su matrimonio con la actriz. Una fuente cercana al protagonista de Bullet Train así lo ha revelado en la revista People y señala que tanto él como Jolie han tenido los documentos en cuestión durante seis años, y que probablemente su intención ha sido "revivir un problema que fue doloroso para todos y se resolvió hace seis años". "Lo investigaron. Prepararon materiales, lo revisaron y decidieron no acusarlo”, añade la fuente.

El portal de noticias estadounidense Puck News dio a conocer nuevos detalles del altercado y publica que Angelina Jolie puso una denuncia anónima en el mes de abril, bajo el nombre de Jane Doe, solicitando una serie de documentos relacionados con la investigación a su ex por lo sucedido durante aquel vuelo privado. "¿Cuáles son las motivaciones de una persona para ocupar tiempo en la corte y recursos públicos al presentar una solicitud anónima por un material que ha tenido durante años?", se pregunta la fuente cercana al actor. "Solo hay una: infligir la mayor cantidad de dolor a su ex. No hay ningún beneficio en esto. Es perjudicial para los niños y toda la familia que esto se haga público", responde.

Los nuevos detalles que han salido a la luz revelan que se produjo una agresión física y verbal. La actriz alegó ante el FBI que él la agarró, empujó y le gritó en el avión, asustándola a ella y a sus seis hijos con su conducta. Jolie dijo que su entonces esposo, que había estado bebiendo durante el vuelo, la llevó al baño donde "la agarró por la cabeza, sacudiéndola" y también la zarandeó por los hombros mientras discutieron por uno de sus hijos. La actriz alegó que él golpeó el techo del avión cuatro veces después de decirle "Estás jod***** a esta familia". Los niños, asustados, corrieron a interesarse por su madre: "¿Estás bien, mami?" Pitt supuestamente respondió: "No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca".

Uno de los niños, cuyo nombre fue eliminado del informe, gritó: "¡No es ella, eres tú, g*********!". A continuación, supuestamente, Pitt corrió hacia el niño, -ya se informó que era Maddox, aunque el informe no lo detalle-, pero Jolie lo detuvo y sufrió lesiones en la espalda y el codo en su intento por detener la pelea. A su vez en el documento asegura que Pitt le derramó cerveza encima mientras intentaba dormir y trató de retenerles a ella y a sus hijos al llegar a Los Ángeles. Durante veinte minutos impidió que la familia desembarcara del avión después de que Jolie le dijese que llevaría a los niños a un hotel en California para descansar. "No te llevarás a mis malditos hijos", dice Angelina que le gritó, y la empujó.

La fuente de Pitt asegura que "este no es un documento fáctico. Esto es lo que ella afirmó que sucedió. Se investigó y no se presentaron cargos. Es estándar que este tipo de cosas no se publiquen". Y añade que el protagonista de Bullet Train está "generalmente en un buen estado mental considerando las frustraciones en torno a estas circunstancias". "Es una ola tras otra de intentos por lastimarlo", dice la fuente. "Ha permanecido virtualmente en completo silencio aparte de reconocer las cosas que podría hacer mejor. Ha permanecido en silencio sobre este tema porque sabe que es lo mejor para sus hijos, lo que es mejor para todos. Ha mantenido esa postura a pesar de una interminable andanada de ataques e intentos de utilizar los tribunales en su contra".

Jolie no ha hablado públicamente sobre los detalles del incidente del avión. El año pasado en una entrevista en The Guardian afirmó que le costó mucho darse cuenta de que tenía que separarse del padre de sus hijos y que durante su matrimonio con Pitt llegó a temer por su seguridad y la de su familia. "Sí, por mi familia. Por toda mi familia", contó la estrella de Eternals que explica que tras lo vivido con Brad Pitt se volcó más en la defensa de lo derechos de la infancia y decidió escribir este libro. "Un niño en Europa tendría más posibilidades de tener voz en los tribunales que un niño en California. Eso me dijo mucho sobre este país", dijo y el entrevistador le preguntó sobre si se refería a su proceso divorcio con Brad Pitt, a lo que la intérprete acabo asintiendo. "No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho llegar a esa posición en la que sentí que tenía que separarme del padre de mis hijos", reveló.

Pitt y Jolie fueron declarados legalmente solteros por un juez en 2019, pero su batalla juidicial por la custodia de sus hijos continúa. Maddox tiene ahora 21 años, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16 y los gemelos Vivienne y Knox, 14 años. Dos de ellos Maddox y Pax ya son mayores de edad y tienen la capacidad de decisión, y Zahara la alcanzará en enero.