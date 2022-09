Angelina Jolie demanda a Brad Pitt por más de 250 millones de euros por su gestión del Château Miraval

Seis años después de su divorcio, Angelina Jolie y Brad Pitt siguen teniendo mucho en juego. El que en su día fue uno de los matrimonios más admirados de Hollywood continúa en los tribunales una guerra que no cesa, no solo por la custodia de sus hijos -el actor solicita que sea compartida y la actriz no está dispuesta a concedérsela-, sino por los bienes que tienen en común. La expareja sigue luchando con uñas y dientes por el Cháteau Miraval, el castillo francés en el que se casaron en agosto de 2014,en una boda publicada en exclusiva mundial por la revista ¡HOLA!, y las treinta hectáreas de viñedo que le rodean.

A principio de este verano, el ganador del Oscar por Érase una vez en... Hollywood denunció a Angelina Jolie por querer 'infligirle daño gratuito'" al vender su parte del Châteu Miraval a un extraño "con asociaciones e intenciones venenosas". Según Brad Pitt, la protagonista de Maléfica decidió desprenderse de su participación en el negocio vinícola que él había emprendido y no le había hecho partícipe de sus intenciones.

Pero la batalla no queda ahí. Según ha difundido PageSix, la empresa Nouvel, fundada por Jolie, ha presentado una demanda de 252 millones de euros contra su exmarido, alegando que su exmarido y sus compinches urdieron una astuta campaña para "tomar el control" de la bodega francesa que compraron como pareja "en represalia por los procedimientos de divorcio y custodia” y para "garantizar… que Jolie nunca vería ni un centavo" de sus ingentes ganancias.

'Una clausula de silencio' a Angelina Jolie

En la demanda se detalla que Pitt trató de usar la gran participación financiera de Jolie en la bodega para obligarla a firmar una "cláusula de silencio" que le impediría hablar sobre las circunstancias que le llevaron a pedir el divorcio. Y solicita una compensación por los millones de euros que Brad derrochó de la compañía sin justificación comercial alguna, como una piscina de recreo, que le costó un millón de euros, la construcción de una única escalera en el castillo, que se reconstruyó hasta en cuatro ocasiones después de que los tres intentos no fueran del agrado del interprete, y se gastó varios millones en la reconstrucción de muros de piedra con albañiles traídos desde Croacia. Los documentos alegan que todos estos fondos se gastaron a pesar de la objeción de Jolie.

En cuanto a la venta, "aunque Jolie no estaba obligada a vender [su participación] a Pitt, se ofreció a venderle su participación y negoció con él durante meses. Casi llegando a un acuerdo", admite la demanda, pero "la arrogancia de Pitt" provocó que todo se fuera al traste depués de que este interpusiera "una demanda de última hora con condiciones onerosas e irrelevantes", incluido una clausula que prohibía a Jolie hablar públicamente sobre las circunstancian que habían llevado a disolver su matrimonio.

Fue entonces cuando en octubre de 2021, "después de que Pitt ignorara la oferta final de Jolie de vender su participación en la bodega en los mismos términos que había propuesto Pitt pero sin la cláusula de silencio", Angelina se la vendió a Tenute del Mondo, la división de vinos del Grupo Stoli.

Los documentos judiciales presentados el martes en Los Ángeles afirman que, después de que la pareja comprara la propiedad en 2008 por 25 millones de euros, destinaron gran parte de su fortuna personal en mejorarla. Entonces llegaron a un acuerdo para que la actriz de Eternals se encargara de los proyectos humanitarios, incluida la Fundación Jolie-Pitt, mientras que la supervisión de la inversión de la pareja en la finca francesa quedaría en manos de Pitt. Sea como fuere, y después de un incesante cruce de demandas y acusaciones por una de las propiedades en común de la pareja, todo parece indicar que el conflicto, y en definitiva su divorcio, está lejos de resolverse.

