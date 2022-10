Brad Pitt responde a las acusaciones de agresión de Angelina Jolie

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt es una batalla que no cesa y no parecer tener visos de acabar nunca. Horas después de que la actriz alegara en su demanda que el actor "abusó física y emocionalmente de ella y sus hijos", la estrella de Bullet Train ha sido fotografiado en Los Ángeles con el semblante serio después de que su exmujer revelara nuevos detalles sobre lo ocurrido en un avión hace seis años y que supuso el fin de su matrimonio.

Brad, de 58 años, ha sido acusado de "asfixiar a uno de sus hijos y agredir a otro" durante un vuelo de Niza a Los Ángeles en septiembre de 2016. Además de agarrar la cabeza de la actriz, sacudirla y empujarla contra la pared en medio de la pelea, según lo referido en la demanda de Jolie.

Pitt reconoció en 2016 haberles gritado, pero negó haberles golpeado. En cambio la actriz alega que Pitt "tuvo una confrontación" con uno de sus hijos y cuando Jolie le preguntó en el avión qué le pasaba, él "la acusó de ser demasiada considerada con los niños" y "la atacó verbalmente". Noventa minutos después comenzó a gritarla, empujándola contra la pared del baño y golpeando hasta en cuatro ocasiones el techo del avión. Jolie dijo que el comportamiento de Pitt en el vuelo de Francia a California dejó llorando y traumatizados a los niños, que por aquel entonces tenían entre 8 y 15 años, y le causó a ella lesiones en la espalda y el codo.

Estas acusaciones se producen después de que Brad continúe librando su batalla legal por el Château Miraval, el castillo y la bodega francesa que compraron juntos y que ella al parecer vendió sin su consentimiento. Jolie argumenta que ella se lo ofreció y se llegó en un principio a un acuerdo de 54,5 millones de euros, pero los abogados de Jolie señalan que las conversaciones con el equipo del actor sobre la venta se interrumpieron cuando él la exigio firmar "un acuerdo de confidencialidad" que le prohibía contractualmente hablar fuera de la corte sobre el abuso físico y emocional de Pitt hacia ella y su familia.

Los niños, lejos de Brad Pitt

Un representante de Pitt señaló en The Hollywood Reporter que Jolie "sigue repitiendo, revisando y reimaginando su descripción de un evento que sucedió hace seis años al agregar información completamente falsa cada vez que no obtiene lo que quiere". Su historia está en constante evolución. La investigación sobre este suceso se llevó a cabo por el FBI, pero no avanzó después de que consideraran que las acusaciones eran insuficientes. Fuentes de TMZ también afirman que el Departamento de Servicios para Niños y Familias también realizó un elaborado estudio, pero que también se cerró debido a la falta de pruebas.

El ganador de un Oscar por Érase una vez en... Hollywood ha sido fotografiado después de la denuncia en un centro comercial en Los Ángeles, mientras que a la oscarizada actriz de Inocencia interrumpida ha sido vista con su hija Zahara, de 17 años, en Nueva York y al día siguiente junto a su hija Vivienne, de 14 años, en Los Ángeles. Según fuentes cercanas al actor, sus seis hijos ahora están separados de Pitt. El actor tiene una "relación limitada y tensa, debido a su campaña de alienación", revela la fuente.