Importantes ausencias y falta de diversidad: la polémica vuelve a alcanzar a los Globo de Oro No hay mujeres entre los candidatos a mejor dirección y Brendan Fraser, gran favorito por su papel en 'The Whale', no asistirá

Los premios Globo de Oro y la palabra polémica van indiscutiblemente unidas en los últimos años. A pesar de que en este 2023 los galardones volverán a celebrarse de manera presencial el próximo 10 de enero (la velada del pasado año se canceló), la convocatoria no se libra de estar en el punto de mira de las críticas. Una lástima teniendo en cuenta que es una de las primeras alfombras rojas de la temporada de premios en Hollywood, que es una de las épocas más esperadas por los fanáticos del cine pero también de la moda. Tras las duras denuncias de numerosos intérpretes en 2021 por la falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), además de poner de manifiesto otras irregularidades éticas, se produjeron reformas (entre ellas la contratación de nuevos miembros).

Pero esto no ha revertido la decisión que tomaron entonces varias estrellas como Tom Cruise o Scarlett Johansson. El primero devolvió sus tres Globo de Oro, obtenidos por Nacido el 4 de julio (mejor actor dramático) en 1989, Jerry Maguire (mejor actor de comedia) en 1996 y Magnolia (mejor actor de reparto) en 1999. Este año su nombre no figura entre los aspirantes, aunque casualmente sí que lo hace su película Top Gun Maverick, una cinta que recuerda aquella historia de los años ochenta de la que muchos se enamoraron, que figura entre las aspirantes a mejor película dramática. Duras competidoras la esperan pues entre las nominadas están la nueva entrega de Avatar, Elvis, Los Fableman y Alquitrán. En términos igual de tajantes se expresaron Mark Ruffalo y Scarlett Johansson, que aseguró que “a menos que haya una reforma, es hora de que nos alejemos”. Reconocía la artista que a menudo lidiaba con preguntas y comentarios sexistas de los miembros de la asociación, con los que se sentía incómoda y que rozaban el límite del acoso. No se sabe si ahora, con la entrada de nuevos rostros, decidirá la actriz dejar atrás aquellos momentos tan desagradables y volver a pisar la alfombra de la gala, que se celebrará en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Brendan Fraser no irá a la gala

El que ya es casi seguro que no estará allí será Brendan Fraser. El actor, nominado por su papel en The Whale, uno de los más aclamados por la crítica en este año y que supone el regreso del intérprete por todo lo alto a la primera línea del panorama cinematográfico, no irá a la fiesta. En 2018, ya había denunciado que el expresidente de la organización Philip Berk había tenido una actitud inapropiada con él durante un evento en 2003. La asociación quiso quitar importancia al incidente calificándolo de broma y trató de ocultar lo ocurrido, así que Fraser, que no ha perdonado dicha reacción, no estará en la gala. “Es por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, dijo con contundencia el actor a GQ. Tampoco Will Smith estaría entre los asistentes pues su nombre no aparece entre los nominados por su cinta Emancipation, quizá una represalia por su polémica actuación en la última entrega de los Oscar. Recordemos que la academia de cine ha vetado al actor por el bofetón que le propinó a Chris Rock en directo, así que no podrá asistir a esta entrega de premios durante la próxima década. Entre los ingnorados figuran también Jennifer Lawrence, que no ha sido incluída entre los nominados por su película Causeway, George Cloone y Julia Roberts, entre otros.

Aunque la asociación se presenta como renovada, revisando las candidaturas de este año, de nuevo las voces se han alzado en su contra. El propósito de enmendar la falta de diversidad entre los nominados no parece haber llegado a todas las categorías, lo que vuelve a situar la discriminación en el punto de mira. En la categoría de mejor dirección, como se ha notado, no figura ningún nombre femenino pues los propuestos son todos hombres. James Cameron (Avatar: la forma del agua); Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes); Baz Luhrmann (Elvis); Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin) y Steven Spielbert (Los Fableman) lucharán por el galardón. Y así un año más, la expectación está servida.