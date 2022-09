Su último trabajo en el cine fue hace más de 10 años Repasamos la increíble transformación física de Brendan Fraser durante sus últimos 25 años Para su papel protagonista en 'The Whale', el actor se ha sometido a un gran desafío profesional y personal

Brendan Fraser, (Indianápolis, Indiana, 1968), acaba de presentar su último trabajo para la gran pantalla con The Whale, (La Ballena), diez años después de haber permanecido alejado de los focos de Hollywood. La última vez que le vimos protagonizando una cinta fue junto a Harrison Ford, en Medidas extraordinarias. Desde entonces, no le habíamos vuelto a ver, ahora reaparece con un trabajo que ha supuesto todo un desafío personal y profesional para él, y que para muchos espectadores del recién estrenado film, ya huele a Oscar. ¿Quieres ver cómo ha sido la transformación física de Brendan Fraser desde que protagonizó George de la Jungla, (hace 25 años), hasta ahora? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

