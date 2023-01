Ana de Armas encara entusiasmada una semana decisiva en su carrera

Seguro que Ana de Armas ni se imaginaba lo que acabaría sacando de esa maleta repleta de ilusión y sueños que hizo hace ocho años. La española desembarcó en Hollywood sin conocer el idioma y, tras un camino que ha reconocido no fue fácil, ha llegado a convertirse en una de las actrices más relevantes del panorama. Este 2023 puede ser la culminación de su esfuerzo pues ha sido nominada a su segundo Globo de Oro gracias al biopic de Marilyn Monroe, Blonde, que ha sido durante semanas una de las películas más vistas en Netflix. No podía comenzar mejor el año en el que además suena como una de las grandes favoritas para ser nominada al Oscar, el premio más importante de la industria cinematográfica norteamericana.

La española, de 34 años, se ha sentado, apenas una semana antes de su noche más esperada (la entrega de los Globo de Oro es el próximo 10 de enero), en el programa de Jimmy Fallon, donde ha desplegado su simpatía jugando con el presentador a las películas. Se trataba de describir los títulos de algunas cintas con tres palabras o menos y desde luego Ana lo bordó. En un clip que compartió en sus perfiles se puede comprobar lo bien que se lo pasaron invitada y presentador, que no dejaron de reirse, una anécdota que ha desatado una oleada de aplausos entre los incondicionales de la artista y que además refleja a la perfección el estado personal de la artista. Las apariciones de Ana levantan pasiones por su naturalidad y simpatía, cualidades que, unidas a su talento, la han llevado directa a la lista de las 500 personalidades más influyentes en el panorama audiovisual. Según apunta Variety, es una poderosa fuerza en la industria (ya en 2021 formó parte de la lista de personalidades emergentes de la revista Times).

Aunque sus papeles en Puñales por la espalda (fue nominada también a un Globo de Oro por este en 2020), y como chica Bond en la última entrega de la saga, Sin tiempo para morir, ambos junto a Daniel Craig, ya habían puesto el foco de atención sobre la actriz de origen cubano, ha sido Blonde el que la ha consolidado. En la gala del próximo martes subirá al escenario al menos una vez, para presentar una de las 27 categorías como ya hiciera en 2020 junto a Craig, y quién sabe si lo hará una segunda para recoger su galardón. Compite con nombres como Cate Blanchett, Olivia Colman, Viola Davis y Michelle Williams así que la batalla se prevé dura.

Una de las incógnitas sobre esa noche es, además del seguro espectacular vestido que escogerá sabiéndose el centro de todas las miradas, quién caminará junto a ella. Lo cierto es que la respuesta no es tan complicada pues si de algo puede presumir la hispanocubana es de tener estabilidad en todos los ámbitos de su vida. Su relación con Paul Boukadakis, vicepresidente de la aplicación Tinder, con quien lleva saliendo más de un año va viento en popa. No suelen prodigarse en eventos públicos, aunque sí acudieron juntos al festival de Venecia el pasado mes de febrero y disfrutaron de la Navidad con la familia de él, así que en esta ocasión podrían desfilar de la mano. Desde luego el momento lo merece. Los apasionados del cine y seguidores de la actriz cruzan los dedos para que el 10 de enero sea solo el principio de un éxito que comenzó en 2007 en la serie española juvenil El internado. Desde entonces la estrella de Ana no ha hecho más que seguir brillando.