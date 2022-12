Guía para no perderse las series y películas nominadas a los Globos de Oro

El próximo 10 de enero se despejarán todas las incógnitas sobre qué series, películas e intérpretes merecen ser distinguidos con un Globo de Oro. Las nominaciones tuvieron lugar hace un par de semanas. Entre ellas destacan películas como Elvis, Todo a la vez en todas partes o Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion; Miércoles, The White Lotus, Euphoria o la galardonadísima The Crown son algunas de las muchas series que optan a premio. Pero ¿dónde ver cada una de ellas? Te hemos preparado una pequeña guía para que no te pierdas nada de lo que se puede encontrar en las plataformas que operan en España.

¿Qué películas están ya disponibles?

Cada vez son más las películas que se estrenan simultáneamente (o casi) en salas de cine y plataformas; no obstante, algunas de ellas están pendientes de estreno en nuestro país o solo se encuentran en salas de cine (como es el caso de Avatar: el sentido del agua o El menú). Pero hay muchas de ellas que sí se pueden ver en casa.

Elvis, que concentra varias nominaciones grandes (director, película y actor principal) puede verse en HBO Max. Blonde cuenta con la nominación de Ana de Armas a mejor actriz de drama y la encontrarás en Netflix, al igual que Pinocho, de Guillermo del Toro (mejor película de animación, banda sonora y canción original) y Ruido de fondo, que tiene a su actor principal, Adam Driver, nominado. Top Gun: Maverick, nominada a mejor película de drama, está disponible en Prime Video desde el viernes 30 de diciembre.

Netflix reúne dos de las cinco películas nominadas en la categoría de habla no inglesa: RRR y Sin novedad en el frente. Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín, se puede ver en Prime Video. Dentro de las comedias, Todo a la vez en todas partes (mejor comedia, guion, actriz principal y actor y actriz de reparto) está disponible en Movistar +, al igual que Buena suerte, Leo Grande, que tiene nominada a su actriz protagonista, Emma Thompson. Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion (mejor comedia, mejor actor principal) está en el catálogo de Netflix.

Todas las series nominadas y dónde verlas

El apartado de series es mucho más completo. La inmensa mayoría se pueden encontrar en España. Disney + concentra la mayoría de series nominadas a mejor comedia: The Bear, Abbott Elementary y Solo asesinatos en el edificio. Las otras dos, Hacks y Miércoles, se pueden ver respectivamente en HBO Max y Netflix. En la categoría de mejores series dramáticas es Netflix quien se lleva la palma: allí podrás ver Better Call Saul, The Crown y Ozark. Separación está disponible en AppleTV y La casa del dragón, la impresionante precuela de Juego de tronos, en HBO Max.

Euphoria, que en esta ocasión ha colocado a Zendaya, la protagonista de Dune, como nominada a actriz principal, se puede ver en HBO Max. También allí tienes The Flight Attendant, que cuenta con otra intérprete nominada, pero en el apartado de comedia (Kaley Cuoco).

Dentro de la categoría de mejores telefilmes o miniseries, Encerrado con el diablo está disponible en AppleTV. La escalofriante Dahmer está en Netflix. The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes se puede ver en Disney +, al igual que la historia de Pamela Anderson y Tommy Lee, Pam y Tommy, mientras que The White Lotus, una de las miniseries más aplaudidas de esta temporada, se encuentra en HBO Max.

Jeff Bridges, que ha regresado a la interpretación gracias a The Old Man, está nominado a mejor actor en la categoría de drama. The Old Man puede verse en Disney +, como Andor, cuyo protagonista, Diego Luna, peleará por el Globo de Oro con Bridges. También Colin Firth opta al galardón a mejor actor, pero en la categoría de miniserie o telefilme por The Staircase, que se encuentra en HBO. Competirá con Andrew Garfield, nominado gracias a Por mandato del cielo, disponible en Disney +.