Guillermo del Toro vuelve al trabajo, vestido de luto, un día después del fallecimiento de su madre

“Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer, y que esto ha sido muy especial tanto para ella como para mí”. Las palabras del director mexicano, que presentaba (de negro riguroso) Pinocchio en el Festival Internacional de Cine de Londres este fin de semana, desconcertaron a quienes habían acudido a ver el estreno de la película de animación. Guillermo, que hace poco menos de un año contraía matrimonio con la guionista Kim Morgan, abría así su corazón al público. Y es que este filme lo unía a su madre desde siempre.

La película que marcó su infancia

El cineasta, que triunfó en la gala de los Oscar de 2018 con su película La forma del agua, ha querido crear su particular versión del clásico de Carlo Collodi, y que Disney llevó a la pantalla hace ya 82 años. Precisamente esta es una de las películas que lo marcaron en su infancia, y el motivo por el que versionar este icono de la literatura infantil es un homenaje a su progenitora. “Vi la película cuando era niño y me unió a mi madre para toda la vida”, añadía, visiblemente afectado por la pérdida. Gente y organizaciones del mundo del cine le ofrecieron sus condolencias.

Un canto a la desobediencia

La crítica no para de alabar este filme que, a excepción de la de Walt Disney, ha conocido otras versiones no tan aplaudidas como la del mexicano: es una película mucho más pegada a la novela, publicada por fascículos entre 1882 y 1883. En palabras de Del Toro, le enfurecía esa parte de la historia en la que el célebre muñeco de madera que cobra vida sufre un duro varapalo por no obedecer; por eso, su versión celebra esa desobediencia de los niños como virtud y no como defecto.

Un elenco (de voces) de lujo

Pinocchio utiliza la técnica del stop motion (animación generada fotograma a fotograma, lo que dota a la película de mayor realismo), y tiene un plantel espectacular. Eso sí, no les veremos las caras: solo escucharemos sus voces. Ewan McGregor, el protagonista de Moulin Rouge, será Pepito Grillo, el insecto que acompaña al muñeco en sus aventuras y que es la voz de su conciencia. Por cierto, Ewan, al igual que Guillermo, también contrajo matrimonio recientemente con la actriz Mary Elizabeth Winstead, a la que conoció rodando Fargo.

Pepito Grillo era en origen un hombre, pero le pide al Hada Azul que lo convierta en grillo para velar por Gepetto y, después, por su hijo Pinocchio. A esa hada le pone voz Tilda Swinton. La actriz, que dos años atrás protagonizó La voz humana, un cortometraje de Pedro Almodóvar, tiene pendientes de estreno varios filmes; uno de ellos, Asteroid City, la película de Wes Anderson rodada en Chinchón y en el que trabaja junto a Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie y Adrien Brody, entre muchos otros.

Christoph Waltz y Cate Blanchett también ponen voces a sendos personajes. El primero es el zorro, y la segunda, el mono Sprezzatura, que acompaña al protagonista. Pero una de las sorpresas la da Finn Wolfhard, que presta su voz a Candlewick (Polilla en la versión de Disney), un chico de la calle que se convierte en amigo de Pinocchio. Finn, que da vida a Mike Wheeler en Stranger Things, se ha embarcado además en su primera película como director a los 19 años. ¿Le habrá pedido consejo a Guillermo?

Pinocchio de Guillermo del Toro llega a los cines en noviembre, pero en diciembre estará disponible para todos los usuarios de Netflix. Se suma así a los grandes estrenos navideños para toda la familia, y promete convertirse en un éxito.