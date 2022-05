De niños a adultos: así han cambiado los protagonistas de 'Stranger Things'

Loading the player...

Fue en 2016 cuando irrumpió en Netflix una nueva serie de ciencia ficción que no tardó en convertirse en objeto de adoración de millones de fans: Stranger Things. Los protagonistas -junto a un reparto completado por Winona Ryder y David Harbour, entre otros-, cinco jóvenes actores de entre once y catorce años que daban vida a los niños del pueblo de Hawkins, cuyas vidas dan un giro de 180 grados con la desaparición de Will y la aparición casi simultánea de Once. Seis años después, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo ya no son niños: se han convertido en auténticas estrellas y han cambiado mucho. ¿Quieres ver cómo son ahora? Dale al play y no te lo pierdas.

