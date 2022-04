¿Cuándo se estrena? ¿De qué va la cuarta temporada? Todo sobre 'Stranger Things' antes de los nuevos episodios

Regresan los misterios de Hawkins, y están a la vuelta de la esquina. La cuarta temporada de Stranger Things será la penúltima, y tal y como han contado los creadores Matt y Ross Duffer, será el resultado de un arco argumental que escribieron ya hace siete años. "En ese momento supusimos que la historia duraría cuatro o cinco ediciones. Era demasiado larga para cuatro, pero como veréis no nos precipitamos", han asegurado los hermanos en un comunicado después de que Netflix haya publicado el primer tráiler oficial de los nuevos episodios. Pero ¿qué veremos en lo que viene? ¿Cuándo saldrá? Sigue leyendo para conocer todos los detalles que se saben antes del estreno.

La sinopsis de los nuevos episodios

Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea otro misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Upside Down.

Fecha de estreno

En poco más de un mes, el próximo 27 de mayo, podremos ver los nuevos episodios de Once (Millie Bobby Brown) y el resto de los chicos de Hawkins. El problema es que será solo la primera parte de la temporada, que se dividirá en dos para empezar a preparar el final de la serie. A diferencia de como pasa en otras ficciones, ya hay fecha para la segunda tanda de capítulos y llegará el 1 de julio. Una nueva estrategia de Netflix para extender la viralidad de la serie durante más tiempo.

Los nuevos fichajes

Esta nueva entrega cuenta con incorporaciones al reparto como Jamie Campbell Bower, que dará vida a Peter Ballard, un hombre cariñoso que trabaja en un hospital psiquiátrico; Eduardo Franco, que interpretará a Argyle, un chaval empleado en la pizzería de Hawkins; o Josep Quinn, que será Eddie Munson, jefe del club de Dragones y Mazmorras del instituto. Además estarán Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) o Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcón y el Soldado de Invierno). También Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, Los Goldberg), Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, ‘V’) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan).

¿Quién vuelve del reparto original?

No faltarán David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Sadie Sink, Joe Keery, Priah Ferguson y Cara Buono, es decir, los principales protagonistas con la sola ausencia de Dacre Montgomery.

¿Qué pasó en la última temporada?

Como ha ocurrido en Stranger Things desde el estreno de la serie, una figura sobrenatural amenaza la vida pacífica de Hawkins, el pueblo en mitad del estado de Indiana en donde viven nuestros protagonistas. En la última temporada, que tiene lugar en el verano de 1985 en pleno auge de la popularidad de Regreso al futuro, el Azotamentes, que protagonizó la segunda, vuelve con un ejército a través de una pequeña grieta en la puerta al otro universo, acabando con la vida de algunos de los protagonistas como Billy (Dacre Montgomery).

Mientras, en plena Guerra Fría los rusos parecen haber encontrado interés en el mundo del revés y en Once, que llega a perder sus poderes para intentar salvar a sus amigos, además de aparentemente perder también a su padrastro Jim Hopper (David Harbour), que cae en el portal mientras intentan cerrarlo. Sin embargo, tanto en este tráiler como en el adelanto que se publicó hace unos meses se puede ver que el policía no está ni mucho menos muerto, sino que se encuentra en Siberia.

No te pierdas el tráiler

