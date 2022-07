Finn Wolfhard, de 'Stranger Things', debutará como director de su primera película con solo 19 años

La edad no es un impedimento para triunfar en Hollywood, y la muestra son los actores de Stranger Things. Después de que Millie Bobby Brown se lanzara a producir con solo 16 años, Finn Wolfhard, que interpreta a Mike en la ficción de los hermanos Duffer, sigue sus pasos. El intérprete de 19 años ha firmado para participar en una comedia de terror titulada Hell of a summer que él mismo ha escrito junto a Billy Bryk, de 22. Ellos mismos serán los encargados de dirigir la película, que ya está en fase de preproducción, y también formarán parte del elenco. Un "yo me lo guiso yo me lo como" para dos jóvenes que no parecen estar dispuestos a dejar que la industria decida cuándo trabajan y cuándo no.

- Metallica se vuelve viral entre la generación Z gracias a 'Stranger Things'

VER GALERÍA

"Estoy muy emocionado por poder codirigir mi primera película. Tengo la oportunidad de trabajar con un equipo y un reparto increíbles", ha compartido Finn Wolfhard después de que se hiciera oficial la noticia. Hell of a summer empieza a rodarse este mismo mes en Ontario, Canadá, el país donde nacieron ambos artistas. En el reparto estará también Fred Hechinger, un tercer protagonista cuyo recorrido tampoco deja nada que desear porque en el último año ha participado en dos de las series favoritas de los Emmy, The White Lotus y Pam & Tommy.

Finn da un paso al frente después de seis años interpretando a Mike Wheeler en los que ha participado en diversas ficciones tanto en el cine como en la televisión. Le hemos visto en IT: Capítulo 2, en la serie de Carmen Sandiego y en Cazafantasmas: Más allá, pero ahora ha decidido avanzar como guionista y director tras haber ejercido como realizador en un vídeo musical y un corto que precisamente protagonizó su amigo Billy Bryk. Aunque ambos tienen poca experiencia, está claro que se han convertido en un binomio de éxito y han encontrado una vía de escape para su creatividad cuando trabajan juntos.

VER GALERÍA

- La impresionante sesión de caracterización de Jamie Campbell para transformarse en el malo de 'Stranger Things 4'

Además, Finn ha dejado claro que tiene potencial como guionista, porque una de las frases más virales de los últimos episodios de Stranger Things le corresponde a él. "Tú eres mi superheroína", le dice Mike Wheeler a Once en uno de los momentos de más tensión del último episodio, en el que el actor tenía un monólogo muy importante y que, según ha contado, rodaron varias veces. Ha explicado que los hermanos Duffer le pidieron que lo interpretara de varias maneras y también que añadiera libremente todo aquello que le ayudara a dar vida a la escena, porque su deseo era precisamente que quedara natural y emotivo como finalmente ocurrió.

VER GALERÍA

- Millie Bobby Brown estuvo a punto de dejar la interpretación tras el rechazo de esta famosa serie

Por el momento, Finn tiene otros tres proyectos pendientes de estreno en los que ejerce como actor de doblaje. Son The Legend of Ochi, Pinocho de Guillermo del Toro y la serie New-Gen, donde participa su hermano en un reparto de lujo en el que está también Lena Headey. "Siempre me ha interesado explorar los temas más oscuros en el cine. Me gusta el género de fantasía, las películas de zombies... y me atraía", aseguraba recientemente en una entrevista que le coronaba como un icono de los 80, ¡a pesar de que nació ya entrados los 2000!