Metallica se vuelve viral entre la generación Z gracias a 'Stranger Things'

Más de 30 millones de visualizaciones en un vídeo y otras 10 millones en otro. Eso es lo que ha conseguido Metallica al compartir un vídeo de la canción Master of Puppets, que suena en uno de los últimos episodios de Stranger Things en una escena épica protagonizada por Eddie Munson (Joseph Quinn). El tema se publicó por primera vez en 1986, como parte del disco que lleva el mismo nombre, y el grupo formado tres años antes está teniendo ahora un momento brillante entre la gen z gracias a su participación en la serie de Netflix. A pesar de ser una de las bandas más populares de todos los tiempos, se han colado ahora en las listas de éxitos virales como ya ocurrió unas semanas antes con Kate Bush y su tema Running Up That Hill. "Estábamos todos nerviosos por ver el resultado final y cuando lo hicimos quedamos impresionados... está tan extremadamente bien hecho que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler", decían los integrantes de la banda musical de thrash metal antes del estreno de la ficción.

- Sadie Sink, de Stranger Things, la sonrisa del éxito