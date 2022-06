Ewan McGregor admite que su divorcio fue una bomba para su familia

Ewan McGregor se ha sincerado recientemente sobre lo que supuso dejar a su mujer. El actor ha dicho que 'un divorcio es una bomba que estalla en la vida de todos' y ha contado lo que supuso este hecho para su familia y como poco a poco se han ido recuperando. En 2017 salieron a la luz unas imágenes del intérprete besando a Mary Elizabeth Winstead, actriz con la que coprotagonizó Fargo, y que provocaron un autentico debacle en su nucleo familiar.

VER GALERÍA

La exmujer de Ewan McGregor rompe su silencio tras su polémica separación

McGregor llevaba casado con Eve Mavrakis 22 años cuando se supo de esta infidelidad. Además tenían 4 hijos: Clara, Esther, Jamiyan y Anouk, a los cuales afectó tremendamente esta noticia. De hecho la más mayor hizo una declaración donde calificaba de 'basura' a Winstead y desaprobaba totalmente el comportamiento de su padre. El actor de Star Wars intentó mantenerse al margen de la noticia pero finalmente admitió el daño que había provocado su aventura. El divorcio finalizó en 2020 y él acordó pagar una pensión a su ex mujer de casi 40.000 euros al mes además de compartir los 'royalties' de sus películas.

VER GALERÍA

La nueva vida de Ewan Mcgregor a los 50 años: mujer y bebé nuevos

Sus hijos poco a poco han ido aceptando la situación y recuperando la buena relación con su padre. Clara se disculpó publicamente por sus palabras y actualmente está a punto de estrenar 'You sing, I Sing louder', una película escrita y protagonizada por ella y Ewan. 'Cuando me dijo que tenía una idea para hacer una película sobre nosotros me asusté y me puse un poco nervioso', comentaba el actor. 'No sabia que me iba a encontrar. Pero me senté a leerlo y me encantó. Es una historia preciosa que refleja parte de lo que nos ocurrió. La película cuenta la historia de un padre que lleva a su hija a rehabilitación para que pueda recuperarse de su adicción a los medicamentos recetados.

VER GALERÍA

La hija de Ewan McGregor confiesa en las redes su año más dramático

Desde el 2017 y hasta el día de hoy Ewan McGregor comparte su vida junto a Mary Elizabeth Winstead, tuvieron un hijo que a día de hoy tiene un año y se casaron el pasado mes de abril. El actor por lo tanto se encuentra feliz y recuperando la estabilidad después de unos años complicados.