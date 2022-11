¿Qué es realidad y qué ficción en la quinta temporada de 'The Crown'? La serie de Netflix refleja los años más difíciles del reinado de Isabel II con el divorcio de Carlos y Diana como una de las grandes tramas

La quinta temporada de The Crown no está dejando indiferente a nadie y algunos de sus capítulos han venido cargados de polémica. Una posible abdicación de Isabel II, la entrevista que Diana concedió a la BBC, la aparición de la familia Al Fayed y el divorcio de los entonces príncipes de Gales centran una trama que recoge los peores años del reinado de Isabel II. Sin embargo, ¿qué es realidad y ficción en la gran apuesta de Netflix?

¿Existió el yate real Britannia?

Verdadero.

La serie arranca con este singular yate, un verdadero palacio flotante que estuvo en servicio durante 43 años y al que Isabel II tenía verdadero cariño. En él pasaron su luna de miel varios miembros de la Familia Real británica, entre ellos Carlos y Diana, y recibió a bordo a personalidades tan importantes como los presidentes estadounidenses Eisenhower, Ford, el matrimonio Reagan o Bill Clinton. También a monarcas como Margarita de Dinamarca, el sultán Qabus de Omán, los reyes de Toga o Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. En la ficción Isabel II pide al primer ministro que el Gobierno financie un nuevo barco real, pero según unos documentos secretos de 1996, John Mejor entonces primer ministro británico, no estaba seguro de ello. El momento que atravesaba la monarquía inglesa era muy delicado (con varios divorcios de los hijos de la monarca que bajaron la popularidad de la Corona) y Major consideró que no era adecuado semejante desembolso económico.

Después de 43 años de actividad, recorrer más de un millón de millas náuticas yvisitar 135 países se anunció la retirada del Britania. Actualmente puede visitarse en Leith (Escocia) y pueden verse sus estancias e incluso cabe la posibilidad de celebrar la Nochevieja en su interior.

Posible abdicación de Isabel II

Falso.

Es quizá una de las secuencias más controvertidas de esta temporada cuando se muestra una reunión secreta entre el príncipe Carlos y John Major sobre una posible abdicación de Isabel II. En Reino Unido, el único que tiene audiencias con el primer ministro es el soberano, con lo que una reunión extraoficial con el heredero hubiera podido considerarse hasta inconstitucional. La recordada monarca nunca se pronunció sobre una renuncia al trono y siempre mantuvo su compromiso de servicio durante toda su vida, como así ha sido. Un portavoz del exprimer ministro ha comentado que “nunca hubo ninguna conversación entre sir John y el entonces príncipe de Gales sobre una posible abdicación de la difunta reina Isabel”.

¿Colaboró Diana de Gales en el libro de Andrew Morton? ¿Hizo de intermediario un amigo médico de la Princesa?

Verdadero.

El doctor James Colthurst aparece en la serie como un gran amigo de Diana y la persona que hacía de intermiadiario entre la Princesa y el escritor Andrew Morton, que publicó un libro llamado Diana, su verdadera historia que se basó en testimonios de ella aunque esto nunca fue reconocido públicamente. Este cirujano, educado en el prestigioso colegio de Eton, pertenecía a la pandilla de la madre de los príncipes Guillermo y Harry, en la época en la que ella trabajaba en un jardín de infancia en Londres, antes de casarse con el heredero al trono. Desde entonces se hicieron íntimos y él fue uno de sus máximos apoyos cuando entró en la Familia Real británica.

James Colthurst atravesaba Londres en bici para llevar al Palacio de Kensington, residencia de la Princesa, las preguntas que tenía el escritor. Esta le respondía en cintas de audio que el médico hacía llegar a Morton. De esta manera, Diana evitaba que se levantara cualquier sospecha de que estaba colaborando con la biografía.

¿Fue real la afición del duque de Edimburgo a los carruajes?

Verdadero.

A los 50 años, el duque de Edimburgo, marido de Isabel II, se vio obligado a dejar el polo por una artritis en las muñecas. Hombre inquieto donde los haya, el príncipe Felipe decidió buscar una nueva afición que pudiera practicar a pesar del avance de la edad. El enganche de carruajes se convirtió así en su pasión casi hasta el final de sus días. Fue miembro de la Federación Ecuestre Internacional y participó en la redacción de las primeras normas de las carreras de enganche. Ganó algunos campeonatos y fue el mentor de su nieta, Lady Louise Windsor, a la que inculcó su pasión por esta disciplina. De hecho, la hija mayor de los condes de Wessex heredó el último vehículo de este tipo que usó su abuelo antes de morir, el 9 de abril de 2021.

¿Se dejó ver en público Isabel II con Lady Penny, gran amiga del duque de Edimburgo?

Verdadero.

La querida amiga del príncipe Felipe, Lady Penélope (Penny) Knatchbull, condesa Mountbatten de Birmania, era una de las personas más cercanas al duque de Edimburgo, lo que provocó especulaciones de todo tipo, tal y como refleja The Crown. Los dos eran grandes aficionados a los carruajes y fueron fotografiados en público en muchas ocasiones, incluso se la vio con Isabel II.

Lady Penny, 32 años más joven que Felipe de Edimburgo, es hija de un carnicero, fundador de la cadena de restaurantes Angus Steakhouse. Fue educada en Suiza y regresó a Inglaterra para licenciarse en la Escuela de Economía de Londres. Entró en el círculo de la realeza cuando se casó con Norton, el entonces Lord Romsey, hijo y heredero de la segunda condesa Mountbatten de Birmania. El abuelo del novio era Lord Louis Mountbatten, el tío del duque de Edimburgo. Norton y Penny tuvieron tres hijos Nicholas, Alexandra y Leonor, esta última falleció a los cinco años víctima de un cáncer de hígado. Sus restos descansan en el jardín de la casa familiar de Broadlands, tal y como refleja The Crown.

A raíz de la muerte de su hija pequeña, Lady Penny se apoyó mucho en el Duque y la Reina y fue entonces cuando descubrió el enganche de carruajes. En el año 2010, Norton se fue a las Bahamas con otra mujer y la Reina y su marido la estuvieron apoyando. Años más tarde, en 2014, Lady Penny permitió que su marido regresara a Broadlands tras ser diagnosticado de Alzheimer, pero se quedó en un granero adyacente que se convirtió en casa de huéspedes.

Lady Penny fue una de las pocas personas seleccionadas para acudir al funeral de Felipe de Edimburgo. La pandemia limitó a 30 el número de asistentes y también estuvo presente el pasado 19 de septiembre en el último homenaje de Estado a la Reina.

La obsesión de Mohamed Al-Fayed con la Familia Real británica

Verdadero a medias.

Antes de la muerte de Diana de Gales, en 1997, Mohamed Al- Fayed, padre de Dodi, que también pereció en el accidente de tráfico en el que murió la Princesa, ya tenía fuertes vínculos con la Familia Real británica pues era dueño de Harrods, uno de los buques insignia de Reino Unido. Parece que parte de sus negocios, sí que iban encaminados a tener un cierto prestigio social, pero le fue denegada la ciudadanía británica.

Es falso que Mohamed Al-Fayed viera a los duques de Windsor en Alejandría en 1946. No hay constancia de que Eduardo VIII y Wallis Simpson visitaran ese año la ciudad egipcia. Durante treinta años, el matrimonio contó con Sydney Johnson entre los miembros de su servicio doméstico. Pero despés de dejar Villa Windsor, situada en el Bois-de- Boulogne de París, Johnson trabajó en el Hotel Ritz de París, que precisamente era propiedad de los Al-Fayed. También fue contratado por el multimillonario egipcio para que trabajara en su residencia parisina.

La escena del episodio 3 en la que Mohamed Al- Fayed se sienta junto a Diana en el hipódromo y en la que se conocen Dodi y Diana sería fruto de la ficción pues la Princesa y el hijo del magnate ya se habrían conocido unos años atrás, en 1986 durante un partido de polo en Windsor cuando Diana estaba casada con Carlos y Dodi comprometido con la modelo estadounidense Suzanne Gregard con la que se casó aunque el matrimonio solo duró unos meses.

¿Describió Isabel II 1992 como su ‘annus horribilis’?

Verdadero.

En un discurso que pronunció en el Guildhall de Londres el 24 de noviembre de 1994, la Reina definió ese año como ‘annus horribilis’. El incendio del Castillo de Windsor, la publicación del libro de Andrew Morton, las separaciones o divorcios de tres de sus hijos (incluida la conversación telefónica íntima que un radioaficionado captó sin querer entre Carlos y Camilla Parker- Bowles) sumieron a la monarquía en una crisis institucional como no se recuerda. Por primera vez en Reino Unido se cuestionaba la línea de sucesión dinástica que tardó años en superarse y que vivió sus horas más bajas en 1997 con el fallecimiento de Diana de Gales.

¿Se reunió la princesa Margarita con Peter Townsend, el gran amor de su vida, después de que se les impidiera casarse?

Verdadero a medias.

Una de las momentos más nostálgicos y románticos de esta temporada es cuando la princesa Margarita se reencuentra en una cena con el oficial Peter Townsend, su gran amor con el que no pudo casarse por estar divorciado. La pareja sí que se reunió tras el veto a su boda, pero fue mucho antes de los años noventa, en los que se centra esta temporada. Gracias a Lady Glenconner, una de las damas de honor de la Princesa, la expareja se reencontró en 1978, poco después del divorcio de Margarita de Inglaterra y Lord Snowdon. La hermana de Isabel II evitó acudir a la cena que se refleja en la ficción de Netflix, y que está fechada en 1992, para evitar dar qué hablar.

En The Crown, el encuentro con el amor de su vida supone un recurso dramático para cerrar la historia de Townsend y la princesa Margarita ante el inminente fallecimiento de él. Peter Townsend murió de cáncer de estómago en 1995 en Francia.

¿Fue real la conversación íntima entre Carlos y Camilla?

Verdadero.

Es quizá uno de los momentos más comprometidos que los hoy reyes Carlos y Camilla tuvieron que atravesar antes de casarse. Tal y como cuenta la serie ,y ocurrió en la realidad, un radioaficionado captó por casualidad esa conversación privada que vendió al Daily Mirror, pero que saltó a la portada de todos los periódicos. La transcripción de la charla telefónica se publicó en 1993, apenas un mes después del anuncio de separación de Carlos y Diana. La conversación se grabó en diciembre de 1989 mientras Camilla estaba en su casa y Carlos se encontraba en la casa de campo de un amigo.

¿Se engañó a la princesa Diana para que hiciera la entrevista con la BBC?

Verdadero.

La princesa Diana contó ante una audiencia de 23 millones de espectadores la realidad de su matrimonio y reconoció en el programa Panorama y ante las preguntas del periodista Martin Bashir que “éramos tres en mi matrimonio”. Una investigación reciente llevada a cabo por la BBC ha dictaminado que la madre de los príncipes Guillermo y Harry se sentó ante las cámaras engañada ya que Bashir la manipuló y mintió para lograr su testimonio. Así, el presentador aseguró falsamente que sl servicio secreto la estaba vigilando o que el príncipe Carlos había tenido una aventura con su niñera y que esta lo iba a contar. La cadena, que ha pedido disculpas décadas después por cómo se fraguó la entrevista, ha revelado que la conocida como entrevista de la venganza no volverá a emitirse, algo que pedía el actual príncipe de Gales.

A pesar de ello, lo cierto es que Diana de Gales contó su verdad y dejó que un equipo de la BBC entrara en el Palacio de Kensington para que se filmara. Tampoco se tergiversaron sus palabras e incluso la Princesa cuidó mucho la puesta en escena: vistió de negro y enfatizó su mirada con un lapiz de ojo oscuro porque sabía que una de las claves ante los focos es resaltar la mirada para dar mucha más información emocional. Todo estaba muy pensado y aunque cabizbaja y triste, no apareció como una mujer abatida.

Esta entrevista también ha sido vista como una forma de presionar que usó Diana para forzar que se produjera su divorcio del príncipe Carlos que tuvo lugar un año después y consiguió lo más importante: la custodia compartida de Guillermo y Harry de Inglaterra que vivieron con ella. Así que esta entrevista fue un punto más de la estrategia para no perder a los niños.

Aunque Diana entró en la Familia Real dando una imagen de inocencia e ingenuidad, lo cierto es que era una mujer muy inteligente que no dudó en idear todo un plan para no perder la custodia de sus hijos tras el divorcio. Conocía a la prensa y sabía cómo acaparar los flashes siempre en su beneficio. Su amigo el doctor James Colthurst siempre habló de ella como una persona astuta, a pesar de que la imagen que se daba de ella en ciertas ocasiones era más bien la contraria.

¿Se enamoró Diana de un cirujano paquistaní?

Verdadero.

Tal y como cuenta la serie, Diana sí conoció a Hasnat Khan cuando visitaba a Joe Toffolo, el marido de una amiga que había sido operado de un triple bypass en el Royal Brompton Hospital. Su historia de amor duró dos años, aunque su romance se mantuvo en secreto. De hecho, Diana usaba pelucas en algunas ocasiones cuando quería ir al cine o a cualquier otro sitio. La Princesa incluso conoció la casa de los padres de Hasnat en Paquistán y está considerado como su gran amor. La pareja rompió unas semanas antes del fallecimiento de Diana en agosto de 1997. En 2008, según apunta HELLO!, la versión británica de ¡HOLA!, Khan se mostró preocupado ante una posible boda con la Princesa. “Mi principal preocupación acerca de que nos casáramos era que mi vida sería un infierno debido a quién era ella. Sabía que no podría vivir una vida normal y si alguna vez tuviéramos hijos juntos, no podría llevarlos a ningún lado ni hacer cosas normales con ellos”.

El año pasado, Hasnat Khan volvió a romper su silencio y reconoció que Martin Bashir, el periodista que entrevistó a Diana para la BBC, “fue muy persuasivo con ella y aunque se esperaba que la respetara, la llenó la cabeza de tonterías”. De hecho asegura que sus recelos llegaron cuando Bashir le empezó a hacer preguntas personales sobre su relación. “Me preguntó que por qué no nos casábamos, que cuándo lo haríamos y ese tipo de cosas. Hubo algo en Bashir que no me gustó y le dije que tuviera cuidado con él”.

¿Confesó Carlos que había sido infiel a Diana?

Verdadero.

En junio de 1994, un año antes de que Diana contara su verdad ante la televisión, el entonces heredero al trono concedió una entrevista al presentador de radio y televisión, escritor e historiador, Jonathan Dimbleby. En ese espacio se le preguntó explícitamente si había sido infiel a Diana. Respondió afirmativamente, pero con matices. “Sí, hasta que quedó claro que el matrimonio se había roto irremediablemente”. Fue la primera vez que un miembro de la Familia Real británica admitía públicamente algo así. Las consecuencias no fueron pocas pues después de eso, Diana aparecería en un evento en la Serpentine Gallery con un fabuloso estilismo que ha sido bautizado para la posteridad como ‘el vestido de la venganza’ y conceder su polémica entrevista al programa Panorama de la televisión pública de Reino Unido.

¿John Mejor fue el mediador en el proceso de divorcio de Carlos y Diana?

Falso.

La ficción retrata al exprimer ministro británico como un árbitro en la relación entre Carlos y Diana, pero su figura de moderador a petición de la Reina sería una licencia que los creadores de la serie se han tomado. Hubiera resultado poco apropiado que John Major mediase entre un asunto privado de la pareja. El acuerdo económico de la princesa Diana nunca se hizo público, pero se calcula que fue de cerca de 20 millones de euros de la época más de 460.000 euros anuales para que ella mantuviera los gastos derivados de personal en su oficina privada. La separación legal fue una de las más grandes en la historia legal de Gran Bretaña, pero no hay evidencia de que Diana pidiera una suma de dinero que fuera casi el doble de lo que finalmente recibió por lo que debe considerarse como un recurso dramático, al igual que lo es el papel que se atribuye a Major.

¿Se encontraron tras su divorcio Carlos y Diana?

Falso.

No hay constancia de que por aquellas, los príncipes de Gales volvieran a verse tras la firma de su divorcio. The Crown muestra a Carlos de Inglaterra en el Palacio de Kensington visitando a su ya legalmente exmujer en lo que comienza siendo una velada agradable que se vuelve más tensa por momentos. Juntos preparan una cena a base de huevos y la comen en la cocina de la Princesa.

Teniendo en cuenta lo maltrecha que estaba su relación y que el príncipe Carlos era el heredero al trono de una de las monarquías más importantes del mundo, resultaría cuanto menos insólito que se acercara hasta la vivienda de su ex, que arruinó en parte su reputación, y que cenara con ella en la cocina en la que un día fueron felices.

¿La reina María de Teck impidió que los Romanov se refugiaran en Reino Unido?

Falso.

En uno de los episodios aparece como que la reina María de Teck, abuela de Isabel II, veta que la familia del zar de Rusia tuviera asilo en Reino Unido tras la revolución rusa. La historia fue un tanto diferente. Inicialmente, el Gobierno británco acordó con los Romanov, primos de los Windsor, su traslado seguro a Gran Bretaña, pero al poco tiempo se retractaron de esa idea temiendo que su llegada a territorio inglés sentara mal a la población y hubiera un levantamiento. El zar no era una persona muy popular y estaba considerado por algunos ciudadanos británicos como un tirano. Finalmente, según unos documentos publicados en la década de 1980 señalan que fue el rey Jorge V y no su esposa el que impidió el asilo del zar anteponiendo una vez más a la nación y la Corona frente a los lazos de sangre.

Otros países europeos también se negaron a dar asilo a los Romanov por medio a represalias del nuevo Gobierno ruso. La Familia Imperial no pudo abandonar su país, fueron trasladados a Siberia y ejecutados por los bolcheviques junto con cuatro personas de su servicio.

