La BBC da 1.6 millones de euros a causas benéficas por la 'entrevista de la venganza' de Diana de Gales

Veinticinco años después del trágico fallecimiento de Diana de Gales, aún sigue resonando una de las apariciones que hizo, la conocida como 'entrevista de la venganza' de la BBC, en la que aseguró ante millones de espectadores en 1995 que en su matrimonio con el príncipe Carlos eran tres personas y no dos. Una investigación ha declarado que los métodos con los que el periodista Martin Bashir convenció a la Princesa para hablar de temas íntimos frente a las cámaras no fueron los adecuados. Por ello, la cadena ha informado ahora de que ha donado algo más de 1.6 millones de euros a organizaciones benéficas vinculadas a la recordada Princesa al considerarlo "el curso de acción correcto y apropiado".

El dinero, procedente de ingresos comerciales de la cadena, se ha repartido a partes iguales entre las siguientes organizaciones con las que la princesa Diana trabajó hasta su fallecimiento: Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children's Charity, The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity y The Diana Award. Este último es un premio creado tras su pérdida en agosto de 1997 Las acciones de estas fundaciones en las que la princesa Diana se implicó han continuado con su labor y sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, han seguido vinculados a algunas de ellas, manteniendo de esta manera su legado.

Semanas atrás, la BBC ya pidió públicamente disculpas por la manera en la que la Princesa fue engañada para hablar en público de sus problemas conyugales y hacer una aparición en la pequeña pantalla que ha pasado a la historia. El presentador Martin Bashir, con el que habló en el programa Panorama, falsificó incluso documentos bancarios para llegar hasta Diana de Gales y personas de su círculo íntimo como su hermano, el conde Spencer. También hizo el periodista acusaciones "totalmente infundadas" sobre Tiggy Legge-Bourke, entonces niñera de los príncipes Guillermo y Harry, de la que dijo que mantenía una relación sentimental con el príncipe Carlos y que quería contarlo públicamente. Ahora ella también va a ser indemnizada por aquellas informaciones.

Otra de las trampas de Bashir fue convencer a la recordada princesa Diana de que el servicio secreto la estaba espiando con el objetivo de ganarse su confianza. Todos estos datos se conocieron al concluir una investigación independiente iniciada en 2020, realizada por Lord Dyson y promovida por Charles Spencer. Tras finalizar el proceso, la BBC se disculpó y anunció que nunca más volvería a emitir la entrevista ni en su totalidad ni por extractos (así lo solicitó el duque de Cambridge) a excepción de fines periodísticos justificados.

El recuerdo de la Princesa siempre presente

El comunicado de la BBC sobre esta donación llega dos días después del aniversario por el fallecimiento de Diana de Gales en un accidente de tráfico sufrido en París. El 31 de agosto, en el Puente del Alma de la capital francesas, colocado sobre el túnel en el que su coche se estrelló, se dejaron de manera espontánea decenas de ramos de flores y recuerdos a la que sigue siendo todo un icono. También las puertas del Palacio de Kensington, donde vivió, se llenaron de homenajes en los que quedó claro que su recuerdo sigue estando muy presente a pesar del paso del tiempo y que la huella que dejó es imborrable.