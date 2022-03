Una carta de Diana de Gales, clave en la investigación de la BBC sobre la 'entrevista de la venganza'

La polémica entrevista que la princesa Diana concedió en 1995 a la BBC sigue dando que hablar. Este otoño se ha iniciado una investigación para aclarar los motivos que llevaron a la madre de los príncipes Guillermo y Harry a sentarse frente al periodista Martin Bashir en el programa Panorama, sincerarse sobre su vida más privada y, entre otras cosas, reconocer que “eramos tres en mi matrimonio”. Parece que los métodos que su usaron para conseguir la que se conoce como ‘la entrevista de la venganza’ no están del todo claros y una nueva línea de investigación se ha abierto al hallarse una carta manuscrita, que estaba perdida, de la recordada Princesa que podría arrojar luz en la investigación sobre cómo la cadena de televisión consiguió que accediera a hablar en público. Según algunas informaciones, la carta ha visto ahora la luz después de que un trabajador del canal se la llevara a casa como recuerdo y en ella se agradecería al periodista su trato antes y después del encuentro ante millones de telespectadores.

El contenido concreto a la misiva no ha trascendido, pero se espera que “elogie” a Martin Bashir, que ha sido acusado de que engañó a la Princesa para que accediera a la entrevista. En el documento, escrito de su puño y letra, además de agradecer la conducta de Bashir antes y durante su encuentro también se afirmaría que nunca se le mostraron papeles para persuadirla de participar en el espacio de televisión, según The Times. Mientras la polémica continúa paralela a una serie de documentales en los canales Channel Four, Channel Five e ITV sobre una de las apariciones en la pequeña pantalla más comentadas de la historia. El escándalo no solo se ha quedado en el ámbito mediático. El duque de Cambridge también habló hace poco sobre ello diciendo que esta investigación independiente “daba un paso en la dirección correcta”.

También desde el Gobierno británico se ha alabado que se intente esclarecer si la BBC estuvo de acuerdo en las presuntas acusaciones que apuntan a que Martin Bashir usó documentos falsos para asegurar la entrevista con Diana. El conde Spencer ha acusado al informador de ejercer el “periodismo amarillista” y que su hermana aceptó a hablar tras usarse con ella métodos poco ortodoxos. Para el aristócrata la cadena encubrió al entrevistador para asegurarse que su hermana accedería a ser entrevistada y dice que se habrían usado unos extractos bancarios falsos que mostraban que varios trabajadores de Palacio habían recibido pagos por informar a los servicios de seguridad británicos. Además, Martin Bashir habría comentado a la Princesa que la niñera de sus hijos estaba manteniendo una relación con su todavía marido y que estaba dispuesta a contarlo a la opinión pública. Las supuestas artimañas del comunicador irían más allá, según el Conde, pues también habría usado para convencerla las sospechas de que estaba siendo espiada por el servicio secreto con el fin de ganarse su confianza.

El asunto ya está en manos de la justicia y cuenta con el apoyo del Primer Ministro y de una comisión parlamentaria que podría crearse al respecto. Lord Dyson, un juez de la Corte Suprema, ha sido designado por la BBC para capitanear la investigación que se centra en cómo Bashir obtuvo la entrevista y si los ejecutivos de la cadena ocultaron las posibles irregularidades. El director general de la compañía, Tim Davie, ha dicho al respecto que “la BBC está decidida a llegar a la verdad sobre estos hechos y por eso hemos encargado una investigación independiente. Lord Dyson es una figura eminente y muy respetada que liderá un proceso minucioso. De demostrarse que los documentos presentados a Diana eran falsos las personas involucraadas podrían enfrentarse a cargos criminales según la Ley de Falsificación de 1981.

