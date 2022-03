El motivo por el que la polémica entrevista de Diana de Gales en televisión vuelve a la palestra

La entrevista de televisión, que concedió el 20 de noviembre de 1995 la princesa Diana de Gales a la BBC en la que contaba todas las intimidades de su matrimonio con el heredero al trono británico vuelve a estar más de actualidad que nunca 25 años después de su emisión. Desde uno de los salones del Palacio de Kensington, cabizbaja y con gran sinceridad, la madre de los príncipes Guillermo y Harry reconoció ante una audiencia de 23 millones de espectadores que “eramos tres en mi matrimonio”. Unas declaraciones que precipitaron el divorcio de la pareja real, que de hecho ya llevaba separada desde hacía unos años antes. La forma en la que la Diana accedió a contar las intimidades de su hogar y los métodos que el periodista Martin Bashir habría empleado para que accediera a sentarse a hablar con él están en el punto de mira a raíz de una denuncia hecha por el conde Spencer, hermano de la Princesa, donde denuncia las irregularidades que se produjeron.

VER GALERÍA

En una carta que el Conde ha enviado a Tim Davie, director general de la BBC, a la que ha tenido acceso el Daily Mail, acusa a la cadena de “encubrimiento” y de “deshonestidad” para asegurarse que su hermana accedería a ser entrevistada y le ha exigido que abra una investigación. Hace unos días el directivo de televisión admitía que se habían empleado algunos métodos poco ortodoxos para conseguir la entrevista que incluían unos extractos bancarios falsos. Charles Spencer acusa en su misivia a Martin Bashir de ejercer el “periodismo amallirista” y que la Princesa no habría aceptado a hablar de no ser por esos métodos. El hermano de Diana asegura que esos extractos mostraban que varios trabajadores de Carlos de Inglaterra y de la princesa de Gales habían recibido pagos por informar a los servicios de seguridad británicos y de que Matin Bashir le comentó a la Princesa que la niñera de sus hijos estaba manteniendo una relación con su todavía marido y que estaba dispuesta a que la conociera el gran público. Las supuestas artimañas del periodista irían más allá, según el Conde, pues también usó para convencerla las sospechas de que estaba siendo espiada por el servicio secreto británico y así ganarse su confianza.

- El duque de Cambridge y el de Sussex anuncian cómo será el próximo homenaje a su madre, Diana de Gales

- 'Ella nunca eligió el camino fácil': La aparición sorpresa del príncipe Harry en el día del cumpleaños de su madre

Un portavoz de la BBC ya se ha apresurado a “pedir disculpas” y “aunque esto fue hace un cuarto de siglo, investigaremos de manera sólida y justa esta nueva información sustancial. Le hemos pedido a Lord Spencer que comparta más información con la BBC. Desafortunadamente, en estos momentos no podemos tratar el asunto con Martin Bashir, ya que se encuentra gravemente enfermo de coronavirus. Cuando esté bien, por supuesto, realizaremos una investigación sobre ello”. Ahora bien, la cadena asegura que lo que aduce Charles Spencer no influyó en Diana ya que una nota de ella misma dice que no vio los extractos bancarios y que “no habían jugado ningún papel en su decisión de participar en la entrevista”.

VER GALERÍA

Tal y como informó The Times el supuesto engaño al que habría sido sometida la Princesa podría hacer a sus autores que se enfrentaran a cargos criminales por infringir la Ley de Falsificación de 1981 si se demuestra que los documentos era falsos y que la manipulación ocasionó daños. Lo cierto es que esa histórica aparición de Diana en televisión supuso un gran salto profesional para Bashir, que después entrevistó a otras grandes estrellas del momento como Michael Jackson. El Sunday Times también ha revelado que algunos de los amigos de la malograda Princesa intentaron evitar que ella concediera la polémica entrevista e intentaron persuadirla de que podría convertirse en la princesa Grace de Mónaco, actuando como una figura destacada dentro del mundo del arte. Su esfuerzo fue en vano pues 5 de noviembre grabó la conversación con Bashir, que finalmente se emitió el 20 de noviembre de 1995.

Haz click para ver “La ‘malvada’ madrastra de Diana”, un programa especial en el que podrás conocer a Lady Raine Spencer, la segunda esposa del conde Spencer, la mayor pesadilla de juventud de Diana y sus hermanos. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!