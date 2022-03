El ‘efecto Diana’ vuelve con más fuerza que nunca

El pasado agosto se cumplieron 24 años desde que Diana de Gales perdió la vida en un accidente de tráfico en la noche parisina. Curiosamente con ella ocurre en el imaginario colectivo un fenómeno no demasiado frecuente y es que una inmensa mayoría recuerda perfectamente en donde estaba en el momento que se hizo pública su muerte. Su funeral televisado (con la desgarradora imagen de Guillermo y Harry tras su ataúd y un sinfín de público llorando, desde los fotógrafos hasta las fuerzas de seguridad) forma parte del siglo XX. Su vida no perdió ni un ápice de interés tras su muerte y en los últimos tiempos el 'efecto Diana' regresa con más fuerza que nunca.

El éxito de la serie The Crown ha avivado el interés por la Familia Real británica, pero, sobre todo, cuando está a punto de estrenarse la cuarta temporada, todo lo que rodea a Diana de Gales y a su matrimonio con el príncipe Carlos vuelve a la actualidad. Tanto es así que de forma paralela en el Reino Unido se han lanzado otras producciones como el documental de la ITV (The Diana Interview: Revenge of a Princess) del que todo el mundo habla porque una amiga de la Princesa asegura que Carlos le advirtió antes de la boda que no le amaba.

En la segunda parte de ese documental se analiza también como se fraguó la polémica entrevista que la Princesa concedió en el año 1995 en la que soltó la famosa bomba de que en su matrimonio eran tres. El tema es complejo puesto que la que fuera la entrevista del siglo ahora está en entredicho, ya que tanto Charles Spencer (hermano de Diana) como otras voces (entre ellas la de un exempleado de la BBC) aseguran que Diana fue manipulada emocionalmente y abiertamente engañada con documentación falsa para sentarse ante la cámara de Martin Bashir, cuyo trabajo periodístico está siendo investigado.

En ese sentido, el 'efecto Diana' no solo regresa para inspirarnos con su estilo –incluso con la reinterpretación que marcas españolas están haciendo de alguna de sus prendas icónicas-, lo hace recordando uno a uno todos los capítulos de una vida que ahora las nuevas generaciones también pueden conocer con detalle, aunque no hubieran nacido en ese fatídico 31 de agosto de 1997 en el que la Princesa falleció.

De forma paralela, esta recuperación de la memoria de Diana, implica el reabrir heridas que han tardado mucho tiempo en cerrar. Es decir, a Carlos y a Camilla les ha costado casi treinta años que su amor fuera aceptado, hay que recordar que incluso hubo manifestaciones el día de su boda con fotos de Diana a las puertas del Castillo de Windsor. Cuando la duquesa de Cornualles, que abiertamente ha contado con el apoyo y el cariño de Guillermo y Harry, gozaba de una popularidad sudada gota a gota, otra vez los asuntos íntimos regresan para recordar que Diana y todo lo que le rodea causa una fascinación capaz de vencer el paso del tiempo.

Y esto no ha hecho más que empezar, el próximo verano Diana de Gales -porque ella sigue siendo la Princesa de Gales, título que nunca se le retiró- hubiera cumplido los 60 años, una fecha para la que ya se están preparando algunas celebraciones que prometen captar mucha atención, ya que al interés que suscita su figura hay que sumar el que genera el ver de nuevo a los Sussex en suelo británico y junto a los Cambridge u otros miembros de la Familia Real.