El último expulsado de la edición 'Supervivientes All Stars' es Logan Sampedro

Este jueves 25 de julio, tenía lugar la semifinal de Supervivientes All Stars. Alejandro Nieto fue el primero en ser rescatado de la nominación. El público decidió que se salvase también de la expulsión Sofía Suescun, que aliviada y con lágrimas, confesaba que no se lo esperaba. "Era la peor forma de separarme de Logan", quien respondía: "No te preocupes que yo estoy muy bien".

Tras cinco semanas en el programa hemos podido conocer mejor al que fue uno de los concursantes más queridos de Supervivientes 2018. En su despedida aseguraba que la primera vez que concursó en Honduras lo hizo como un reto personal, pero que este año ha sido por sus fans. Confesó también que no volverán a verle en la isla porque "los lobos no están hechos para el circo".

Tras ser expulsado, la organización sorprendía a Logan con la aparición de su padre Fernando en la palapa, un reencuentro lleno de felicidad y gestos de cariño. El concursante asturiano también descubría quiénes le habían defendido en plató: su padre y su amigo íntimo Iñigo, que le apoyaron especialmente la semana pasada tras el severo castigo de la dirección del programa por haber haber revelado un secreto crucial sobre las nominaciones.

Antes de abandonar definitivamente la Palapa, Logan se sinceraba sobre quién espera que sea la ganadora de esta edición en la final de este domingo 28 de julio y su nombre sorprendió a todos: Marta Peñate. "No es lo que yo quiero, pero es lo que creo", ya que la considera una concursante muy fuerte que ha hecho una muy buena supervivencia en la isla.

¿Cómo continua el enfrentamiento entre Sofía Suescun y Marta Peñate?

Durante el transcurso de la gala, Jorge Javier Vázquez preguntaba a Sofía Suescun y Marta Peñate sobre la tensa situación que hay entre ellas. Ambas compartían que esperan una relación cordial cuando salgan. "Sí espero que con el tiempo se vaya transformando todo lo negativo que hemos vivido en un recuerdo bonito. Un recuerdo de que estuvimos pasándolo mal y que juntas hemos salido de ello", decía Sofía. Mientras que Marta comentaba: "De este reality no guardo momentos bonitos entre tú y yo, pero si guardo momentos bonitos de otro reality que viví contigo y que para mí ha sido muy especial, intentaré quedarme con ese recuerdo".