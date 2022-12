El año más brillante de Ana de Armas, triunfando en el amor y en el cine

Por fin ha llegado el momento de conocer a los nominados a los Globo de Oro, unos premios que prometen recuperar todo el brillo del que gozaban antes de los escándalos y de la pandemia, y Ana de Armas es una de las nominadas. La actriz hispanocubana ha sido una de las cinco afortunadas que se han llevado la mención de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a mejor actriz en una película de drama, por Blonde. Es la segunda vez que consigue esta mención, habiendo sido la primera en la edición de 2020 por su papel protagonista en Puñales por la espalda cuya secuela, casualmente, también está en dos categorías de este año. Su segunda vez en la antesala de los Oscar es sin duda la prueba de que su talento es cada vez más reconocido y que su lugar en la meca del cine está más que asentado, pero sobre todo es el colofón a un año brillante, lleno de amor, de alfombras rojas icónicas y entrevistas inolvidables. "Muchas gracias, esto es más que emocionante", ha asegurado la artista al conocer la noticia.

- Esta es la lista completa de nominados para los Globo de Oro 2023

VER GALERÍA

"Hace cuatro años, el día de Acción de Gracias era el único que tenía libre durante el rodaje de Puñales por la espalda. Rian Johnson me dejó abandonar el set durante 24 horas. Me fui de Boston a Los Ángeles para encontrarme con Andrew Dominik y poder grabar una prueba de cámara para Blonde", recordaba Ana de Armas hace solo unos días. Ahora su destino ha dado un giro gracias a ambas películas, está enamorada, está triunfando y pocos hay en Hollywood que a día de hoy no sepan quién es. Lejos quedan los días en los que compañeros como Jamie Lee Curtis la consideraban una novata.

- Ana de Armas, la estrella que más brilla en la gala de los premios Governors

VER GALERÍA

Ana de Armas ha estrenado en 2022 tres películas diferentes, Aguas profundas (el filme donde se enamoró de Ben Affleck), El agente invisible y la mencionada Blonde. Y a pesar de que la actriz prefiere llevar su vida privada lejos de las cámaras, sobre todo después de su experiencia saliendo con el protagonista de Pearl Harbour, el amor le ha hecho dar el paso de nuevo y la hemos visto pisando la alfombra roja en compañía de su novio actual, Paul Boukadakis, a quien hemos visto ejercer de acompañante perfecto en festivales como el de Venecia o el de San Sebastián. El millonario emprendedor, que Elena Furiase califica como "altísimo" y "guapísimo", ha estado siempre en un discreto segundo plano pero sin separarse de su chica. "Se adoran", añadía la hija de Lolita, que compartió el comienzo de su carrera con Ana en El Internado.

Fue en Italia, en septiembre, cuando Ana de Armas decidió dar el paso después de haber sido fotografiada con Paul Boukadakis en aeropuertos de medio mundo, y no tuvo problema en confirmar que el vicepresidente de Tinder y también actor era su pareja. Una alegría que se sumaba a la ovación de catorce minutos que recibió la artista después de la proyección de Blonde en la Mostra.

VER GALERÍA

- El inesperado nexo que une a Ana de Armas y a Camila Cabello (y no, no es que nacieron en Cuba)

Como ya ocurría con Marilyn Monroe cuando estaba viva, todos los ojos van corriendo siempre a posarse sobre Ana de Armas. Se mezclan varios importantes factores: el primero el talento, con el que ha conseguido escoger y ser escogida en proyectos que le den la proyección y la exposición necesarios. Segundo, su encantadora personalidad, que suma a su belleza natural a la vez que arrebatadora. Y por último sus looks estelares, un trabajo conjunto en donde se suman su estilo personal y el trabajo de su equipo, liderado por la misma estilista que trabaja con Lupita Nyong'o o Meryl Streep.

Un éxito retrasado en el tiempo

Ana de Armas rodó Blonde en el verano de 2019, pero no ha sido hasta tres años después que su exquisita interpretación de Marilyn Monroe ha visto la luz. En todo este tiempo aquellos que tenían la oportunidad de ver el filme destacaban siempre lo mismo: el trabajo de la protagonista al conseguir devolver a la vida al mito que al mismo tiempo era un ser humano, recordando su vulnerabilidad sin olvidar su sensualidad. Se retrasó una y otra vez porque se pretendía aprovechar al máximo un momento óptimo en donde la competencia no fuera a dejar en segundo plano a la historia de la ambición rubia, y le ha venido bien. A pesar de que la película de Andrew Dominik se llevó muchísimas críticas tras su estreno el pasado 16 de septiembre en Netflix, una nominación en los Globo de Oro demuestra que todo ha merecido la pena, incluida la espera, las elecciones de guion y, sobre todo, el casting de la actriz hispanocubana.

VER GALERÍA

- Esta es la razón, según los expertos, por la que Ana de Armas se parece tanto a Marilyn Monroe

Y aunque parezca mentira, además de su vida personal, de promociones, festivales y galas de premios, Ana de Armas ha tenido tiempo para seguir construyendo su futuro delante de las cámaras. Para el próximo año tiene dos películas pendientes de estreno: una es Ghosted, donde la actriz repite junto a Chris Evans bajo la dirección de Dexter Fletcher; y la otra es Ballerina, que está actualmente en plena producción, y en donde la intérprete se lleva el papel protagonista con Anjelica Huston y Keanu Reeves completando el elenco.