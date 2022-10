Un linfoma primero y el covid después lo tuvieron al borde de la muerte Jeff Bridges supera sus problemas de salud y vuelve a la interpretación 'The Old Man', una serie de acción, se estrena este miércoles en Disney +

Dice que en este proyecto ha peleado más que nunca en su vida, pero lo cierto es que Jeff Bridges ha librado su pelea más difícil contra la enfermedad. Un linfoma detectado en 2020 y después el covid le obligaron a detenerse en seco, ya que pusieron su vida en serio peligro. Sin embargo, ha podido recuperarse y regresar a lo que más ama: interpretar. ¿Algo tranquilo para retomar su carrera? En absoluto.

‘The Old Man’, la serie con la que regresa: una descarga de adrenalina

El nuevo proyecto de Jeff se llama The Old Man. La presentó el pasado mes de marzo y podremos verla a partir del miércoles en Disney +. Se trata de una serie compuesta de siete episodios en la que el actor, nominado siete veces a los Oscar (y ganador de uno), sencillamente no para. Interpreta a Dan Chase, un ex agente de la CIA ya retirado que se ve obligado a huir tras la aparición en su vida de un asesino, a raíz de lo cual una serie de personas que quieren acabar con su vida. Tiene que abandonar la ciudad en la que ha estado viviendo durante treinta años y buscar un lugar en el que ocultarse. Pero sus perseguidores no se van a rendir fácilmente.

Una persecución sin tregua

Y esa caza al hombre está liderada por Harold Harper, subdirector de contrainteligencia del FBI, que no está solo. Lo acompañan su protegida y un agente especial de la CIA, y no pararán hasta dar con él. Mientras, Chase logra ocultarse alquilando una habitación a una mujer, Zoe, con la que está obligado a asociarse. Zoe está interpretada por Amy Brenneman, y todo apunta a que entre ambos habrá algo más que una relación profesional. Esta serie se suma a la oferta de Disney, que incluye títulos como La última, el proyecto en el que Aitana y Miguel Bernardeau han trabajado juntos.

La heroica supervivencia de Bridges

Pero si Chase, su personaje en la ficción, logra sobrevivir a todas las trampas que le tienden, la del actor es todavía más heroica. Durante la quimioterapia a la que se vio obligado a someterse para superar el cáncer, contrajo el covid, lo que lo tuvo a las puertas de la muerte, tal y como él mismo confesó. En enero de 2021, mientras peleaba por dejar atrás el linfoma, se contagió con el virus más letal de cuantos ha vivido la humanidad en los últimos tiempos, especialmente en casos como el de Jeff, que no tenía sistema inmunológico para luchar contra él. “Estuve un par de veces a las puertas de la muerte”, confesó. De hecho, estuvo varios meses hospitalizado y pensó que jamás podría volver a trabajar.

Un matrimonio consolidado

Uno de sus grandes apoyos durante este durísimo proceso ha sido, sin duda, su mujer, Susan Geston. Cuando se habla de matrimonios sólidos en Hollywood, este debería ocupar uno de los primeros puestos. Se conocieron en 1975, se casaron en 1977 y, tres hijas después, siguen siendo inseparables. Por cierto, en septiembre de 2021 y cuando el cáncer comenzaba a remitir, pero aún bajo los efectos del covid (tuvo incluso que usar oxígeno), pudo llevar a su hija Hayley al altar. Hoy todo es una pesadilla y podemos ver al protagonista de El gran Lebowsky en plena forma.