Jeff Bridges habla de la remisión del cáncer que padece en su esperada vuelta al trabajo

Lleno de energía y dispuesto a seguir cosechando éxitos, así ha regresado Jeff Bridges al trabajo tras superar el cáncer que le diagnosticaron en octubre de 2020. El ganador de un Oscar, un Globo de Oro y un premio Donostia, entre otros reconocimientos, ha vuelto a ponerse frente a las cámaras en The Old Man, serie basada en la novela homónima de Thomas Perry. En la presentación de esta ficción, que se ha hecho de manera virtual, el intérprete de 72 años no solo ha hablado de este nuevo reto que suma a su extensa carrera sino también de cómo se encuentra tras anunciar el pasado septiembre que el linfoma está en remisión. "Me siento fantástico", ha asegurado.

Bridges ha destacado que todo el equipo de la serie se ha volcado en él durante su enfermedad y ha querido darles las gracias públicamente. La producción empezó a perfilarse en marzo de 2020 y escasos meses después fue diagnosticado de cáncer, por lo que las grabaciones tuvieron que modificarse para que él pudiera estar presente. "Todo el equipo fue muy considerado. Me dieron todo el tiempo que necesitaba para curarme y todo el apoyo que necesitaba. Los protocolos, todavía estábamos en COVID, me hicieron sentir muy seguro y ansioso por ponerme manos a la obra y jugar”, aseguraba durante su intervención, llena de gratitud y cariño hacia compañeros como Amy Brenneman, Alia Shawkat, EJ Bonilla y Gbenga Akinnagbe.

En este nuevo trabajo, el actor de El gran Lebowski se mete en la piel de Dan Chase, un trabajador de la CIA que deja el servicio de inteligencia pero retoma su contacto con este organismo con la llegada de un asesino que le hace ver que para asegurarse el futuro debe reconciliarse con su pasado. Sus propios problemas de salud, según dice, le han ayudado a preparar a su personaje, que se encuentra en las primeras etapas del Alzheimer. "En momentos así, parece que todas tus filosofías y tu espiritualidad vienen a ti. Te pone a prueba. Siempre me he enfrentado a la vida de la misma manera, pero esto ha agudizado las cosas", ha reflexionado.

El actor John Lithgow, conocido por Cosas de marcianos o Dexter, ha explicado que el rodaje la ha permitido forjar una nueva amistad con Bridges, quien tuvo un bonito detalle con el hermano de su compañero al enterarse de que padecía una enfermedad similar. “Mi querido hermano fue diagnosticado con algo similar a lo que padecía Jeff. Cuando le hablé de mi hermano David, inmediatamente se puso en contacto con él. Es una persona de gran corazón”, aseguraba, añadiendo además que ha sido un privilegio coincidir juntos en este proyecto.

El apoyo de su familia y su aprendizaje

Además de encontrar un gran apoyo en sus compañeros, Jeff Bridges ha tenido cerca en todo momento a su familia. Está casado desde en 1977 con la fotógrafa Susan Geston, madre de sus tres hijos, y todos ellos han estado a su lado de manera incondicional durante todo el proceso en el que se ha mostrado natural y optimista ya que el diagnóstico fue bueno desde el inicio. El intérprete, que debutó en la década de los 70 de la mano de Paul Bogart, asegura que el cáncer le ha dado "sensación de valor, gratitud y mucho amor del bueno" y que la enfermedad le ha hecho "apreciar" su "mortalidad e impermanencia".

