Jeff Bridges explica cómo se encuentra tras anunciar que tiene cáncer

Hace dos meses que Jeff Bridges anunció que le habían diagnosticado cáncer del sistema linfático. "Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno", explicó. Ahora y tras haber cumplido 71 años a comienzos de mes, ha querido contar cómo avanza el tratamiento y cómo lo está llevando. "Me encuentro bien", ha revelado en una publicación en la que se le ve sonriendo y con su nuevo perrito, Monty, apoyado en sus piernas. Además, el intérprete de El gran Lebowski o Corazón rebelde aparece con la cabeza rapada y sin su famosa barba.

- El actor Jeff Bridges anuncia que tiene cáncer

VER GALERÍA

Ya el pasado mes de octubre, el veterano actor adelantaba que pronto comenzaría su tratamiento y prometía a todos sus seguidores que les mantendría informados del progreso. Pero no solo eso, también ha querido mandar un mensaje para recordar la importancia de apoyar a los músicos en pleno parón cultural y a una de las organizaciones benéficas con las que colabora, No kid hungry, una campaña para asegurar la saluld de los niños, sobre todo en estos tiempos especialmente difíciles por la COVID-19.

- De estilo rústico actualizado, así es el rancho que Oprah Winfrey acaba de comprar a Jeff Bridges en California

Cerca de 10.000 personas han querido dejar en los comentarios todos sus ánimos para el actor de Malos tiempos en El Royale, que compartió una imagen a finales de octubre en la que aparecía conectado a la máquina de quimioterapia con la que está tratando su enfermedad. "Quiero daros las gracias por preocuparos por mí en este tiempo, es un gusto recibir todos los buenos deseos y el amor que mandáis", publicaba entonces.

"Este cáncer me ha traído sensación de valor, gratitud y mucho amor del bueno", revelaba, añadiendo que le estaba haciendo "apreciar" su "mortalidad e impermanencia". sin embargo, su diagnóstico era bueno y se mostraba agradecido por tener un equipo de médicos que pudiera ayudarle a llevar una buena recuperación.

VER GALERÍA

Una impecable carrera

Nacido en Los Ángeles en 1949, el intérprete creció en el universo de Hollywood debido a que sus padres eran también actores. Debutó en el cine en una película dirigida por Paul Bogart en los años 70 y en 1977 se casó con el amor de su vida, la fotógrafa Susan Geston, con quien aún permanece casado y junto a la que tuvo tres hijas. Con casi un centenar de créditos como actor y tras haber participado en éxitos de audiencia y de premios como Crazy heart, por la que ganó un Oscar y un Globo de Oro en 2010, Corazón Rebelde o Comanchería, no ha parado de trabajar en ningún momento. Además, en los últims años había dado paso a su faceta como productor y también como músico y cantante.

- Jeff Bridges y Penélope Cruz, príncipes de cuento para Annie Leibovitz

VER GALERÍA

Su primer papel importante fue en la película The Last Picture Show por la que recibió una nominación para el Oscar a mejor actor de reparto en 1971. Años más tarde, fue nominado en la misma categoría por su actuación en la película Thunderbolt and Lightfoot, junto a Clint Eastwood y su interpretación en Fearless (1993), fue reconocida por algunos críticos como una de sus mejores actuaciones. En 2004 recibió el Premio Donostia en el Festival de CIne de San Sebastián por toda su trayectoria. Su próxima miniserie, The Old Man, no tiene aún fecha de estreno ni se sabe en qué plataforma podrá verse en España.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.