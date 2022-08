La Academia pide a Chris Rock que presente los Oscar 2023, ¿qué ha respondido?

Chris Rock, que durante la pasada gala de los premios Oscar se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles tras recibir una bofetada de Will Smith, ha explicado durante su último show en Phoenix (Arizona) que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le ofreció volver a ser el presentador en 2023 poco después del incidente, tal y como apunta Arizona central. El actor, que lleva meses volcado en los monólogos con los que recorre los teatros de todo Estados Unidos, ha dicho a todos sus seguidores que tras la propuesta (algo que ya se rumoreaba desde mayo porque según algunos medios de comunicación del país a la institución de cine le había gustado la tranquilidad con la que recibió el golpe) siempre tuvo la decisión muy clara: "no". Pero no ha sido la única oferta que ha rechazado el humorista, ya que hace unas semanas que una empresa, cuyo nombre no ha desvelado, quiso que hiciera un anuncio publicitario para la Super Bowl (uno de los eventos más vistos del país) que se jugará en Arizona en febrero del año que viene, algo a lo que también se negó.

Según el citado medio, Chris Rock piensa que presentar de nuevo la gala de los Oscar sería como regresar a una escena del crimen. De hecho, el humorista comparó la situación con el caso de O. J. Simpson, el jugador de fútbol americano acusado de matar a su exmujer, Nicole Brown Simpson, y a su amigo, Ron Goldman, camarero del italiano Mezzaluna de Los Ángeles. "Ella cenó allí la noche en que fue asesinada en junio de 1994. Supuestamente, se dejó las gafas en el restaurante y él fue a su casa para devolvérselas. Horas después, ambos fueron encontrados muertos en la residencia de Brown. Sería como pedirle a Nicole que volviese al establecimiento", bromeó el intérprete de Saw VIII: Spiral.

Sin embargo, el actor sí actuará en el mismo teatro (el Dolby Theater) donde se celebran los galardones de cine con su gira La muerte del ego durante las cinco fechas confirmadas que tiene en noviembre de este 2022. Durante su show, cuyas entradas rondan los 1.300 euros, el actor ya ha comenzado a bromear sobre el tenso momento que vivió junto a Will Smith. De hecho, el pasado mayo, en una actuación en el Albert Hall de Londres, Chris hizo por primera vez un chiste sobre la bofetada: "Estoy bien, por si alguien se lo preguntaba. He recuperado la mayor parte de mi audición. La gente espera que hable de tonterías y no lo voy a hacer ahora. Sí eventualmente en Netflix".

El pasado 29 de julio, meses después del altercado, Will Smith pidió perdón a Chris Rock, aunque el presentador de los Oscar parece que todavía no se encuentra bien y necesita más tiempo para superarlo. "Me comuniqué con Chris y el mensaje que he recibido es que no está listo para hablar, y, cuando lo esté, lo hará. Entonces le diré, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy", dijo el actor con lágrimas en los ojos, que, a pesar de no poder haber mantenido una conversación personal con su compañero, no quiso desaprovechar la oportunidad para manifestar su arrepentimiento.